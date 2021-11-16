Стратегічний крок Росії, – у "Слузі народу" відреагували на указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО

Володимир Путін підписав указ, який дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими. Це є черговим стратегічним кроком Кремля.

Про це розповіла депутатка від "Слуги народу" та голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в ефірі 24 каналу. Однак цей документ порушує будь-яке міжнародне економічне регулювання і відносини.

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За словами Мезенцевої, окупаційна влада Росії намагається знайти конструктивні, на їхній погляд, елементи. Наразі вона використовує економічні інструменти.

Я розцінюю це як наступний стратегічний крок, який вони намагаються здійснити,

– наголосила нардепка.

Депутатка також розповіла, що колись Молдова, окупація територій якої триває вже понад 20 років, змогла запровадити для них стандарти. Там почали реєструвати підприємства саме за молдовськими правилами й процедурами.

"Мене, наприклад, зацікавило, чи можливо таке запровадити в Україні", – заявила вона.

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Мезенцева прокоментувала указ Путіна щодо товарів з окупованих територій: дивіться відео

Що цьому передувало