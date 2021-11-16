Стратегічний крок Росії, – у "Слузі народу" відреагували на указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО
Джерело:24 канал
Володимир Путін підписав указ, який дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими. Це є черговим стратегічним кроком Кремля.
Про це розповіла депутатка від "Слуги народу" та голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в ефірі 24 каналу. Однак цей документ порушує будь-яке міжнародне економічне регулювання і відносини.
До теми Крок до інтеграцій економіки: Путін прирівняв товари з окупованих територій до російських
За словами Мезенцевої, окупаційна влада Росії намагається знайти конструктивні, на їхній погляд, елементи. Наразі вона використовує економічні інструменти.
Я розцінюю це як наступний стратегічний крок, який вони намагаються здійснити,
– наголосила нардепка.
Депутатка також розповіла, що колись Молдова, окупація територій якої триває вже понад 20 років, змогла запровадити для них стандарти. Там почали реєструвати підприємства саме за молдовськими правилами й процедурами.
"Мене, наприклад, зацікавило, чи можливо таке запровадити в Україні", – заявила вона.
Дізнайтеся більше Росія зібралася повністю інтегрувати окупований Донбас, – розвідка
Мезенцева прокоментувала указ Путіна щодо товарів з окупованих територій: дивіться відео
Що цьому передувало
- Володимир Путін підписав указ про "гуманітарну допомогу" псевдореспублікам окупованих територій Донеччини та Луганщини.
- Документ дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими.
- Путін вже доручив організувати пункти пропуску на кордоні, через які переміщатимуться товари.