Україна та НАТО затвердили нові стандарти оборонних закупівель, – Міноборони

Під час саміту НАТО у Вашингтоні для України було затверджено Стратегічний огляд оборонних закупівель. Новий підхід передбачає 21 рекомендацію.

Нові правила спрямовані на підвищення ефективності забезпечення ЗСУ відповідно до євроатлантичних стандартів. Нагадаємо, що на саміті НАТО також було підписано домовленість "Український безпековий компакт".

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Які нові стандарти оборонних закупівель було затверджено

Відтепер оборонні закупівлі України будуть здійснюватися відповідно до найкращих євроатлантичних практик.

У Стратегічному огляді оборонних закупівель міститься 21 рекомендація, спрямована на підвищення ефективності забезпечення ЗСУ як під час воєнного стану, так і в мирний час.

Основні рекомендації включають:

забезпечення взаємосумісності оборонних закупівель України та НАТО;

розвиток довгострокового планування в закупівлях;

удосконалення процедур укладання прямих угод та організації конкурсних закупівель;

унормування рівня таємності оборонних закупівель.

Основною цінністю Стратегічного огляду закупівель є те, що він має чіткі терміни реалізації, а отже, дозволить і українському суспільству, і міжнародним партнерам відстежувати успішність євроатлантичного поступу України,

– заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Огляд також підкреслює провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned.

Зауважимо, що рекомендації мають двосторонню природу співпраці, оскільки партнери з країн НАТО вивчатимуть унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах війни.

До слова, Володимир Зеленський вважає, що Україна стане членом НАТО, як тільки завершиться війна. Він також зазначив, що за підсумками саміту НАТО "Україна отримала той максимум, який могла".