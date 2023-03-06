Піонтковський пояснив, навіщо Путіну стратегія "вічної війни"

Російський диктатор Владімір Путін вже програв дві війни. Зараз він розпочав третю і сподівається хоча б в ній перемогти. Це – стратегія "вічної війни".

Про це в розмові з українським журналістом Романом Цимбалюком розповів російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський, передає 24 Канал. За його словами, упродовж повномасштабного вторгнення Владімір Путін затіяв вже третю "війну". Попередні дві він програв.

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Які три війни затіяв Путін

Як наголосив Піонтковський, першу війну він оголосив 24 лютого 2022 – на початку повномасштабного вторгнення. Її умовно можна назвати Четвертою світовою війною. Це був реванш за поразку СРСР в Третій світовій холодній війні.

Оголошена ним Четверта світова була як реванш за поразку СРСР в Третій світовій холодній війні. Гітлер так розпочав Другу світову, щоб реваншуватися за Першу світову. Вони з Патрушевим готували використання тактичної ядерки як шантажу. А також погрожували, щоб НАТО "збирало манатки" і йшло з Європи (Східної – 24 Канал),

– зазначив Піонтковський.

Він припустив – якби, не дай Боже, Україна впала, то Путін став би на кордонах країн Балтії та Польщі і почав би ядерний шантаж, щоб НАТО пішло зі Східної Європи. І в такому варіанті Захід міг би повестися на такі погрози.

Цей шантаж не спрацював. Україна своїм героїчним спротивом зробила величезну роботу і зруйнувала цей сценарій. Як говорив Зеленський, за рік Україна навчила Захід не боятися росіян та російського шантажу,

– підкреслив Піонтковський.

Цю війну Путін програв. Але вирішив знищити Україну конвенційною зброєю. Утім, героїчний спротив ЗСУ та інших сил оборони зірвав плани диктатора. Тому тепер він оголосив про третю війну – "рутинну" або "вічну".

Дивіться розмову Цимбалюка з Піонтковським на ютубі 24 Каналу

Це можна було побачити на виступі Путіна перед федеральними зборами, де той розповідав маячню про успіхи в економіці і поміж усього заявив, що даватиме 2 тижні відпустки окупантам за кожні пів року війни.

Це – інша війна. Рутинна війна. На кілька років, яка стає таким непомітним фоном. Йдуть надої молока, ростуть врожаї, учасники війни йдуть у відпустку. Рутинізація війни. Зараз він б'ється за більш реальну ціль – за своє життя,

– вважає публіцист.

Так, на думку Піонтковського, Путін намагається затягнути час, щоб зрештою Захід втомився і спробував натиснути на Україну, щоб зробити певну "нічию" у війні.

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