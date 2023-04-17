Отримуємо десятки відео: Лубінець назвав випадки публічної страти українських полонених

За останні 9 місяців Офіс омбудсмена отримав "кілька десятків" відео публічних страт українських військових російськими загарбниками.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, росіяни свідомо поширюють відео страт українських бійців та окреслив основні причини цих дій.

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Омбудсмен повідомив, що характер відео – жорстокий. Росіяни своїх облич не приховують здебільшого, їх особи можна встановити.

Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Деяких російських військових вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання. Я знаю, що вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами,

– розповів Лубінець.

Це свідомо стратегія Росії

На думку омбудсмена, Росія публічно поширює відео зі стратами українських військових через "кілька причин":

щоб "підтримувати градус антиукраїнської істерії", який зараз панує всередині російського суспільства;

щоб переконати російських солдатів не здаватися в полон ЗСУ;

щоб залякати українських військових напередодні очікуваного контрнаступу.

86% українських військових зазнавали тортур

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець також повідомив, що 86% українських військових, яких вдалося повернутися з російського полону, повідомили про те, що зазнавали прямих фізичних тортур від росіян.

Щодо катування, можу сказати, що, за нашими даними, 86% тих, хто повернувся з полону, заявили про прямі фізичні катування. Це, до речі, встановили не тільки ми, а й міжнародна місія з прав людини ООН. У них приблизно такі самі цифри,

– сказав Лубінець.

За його словами, після повернення українських захисників, які перебували у російському полоні, з ними працюють фахівці. Також щодо кожного воїна відкривається відповідне провадження, фіксуються факти, які підтверджують негідне ставлення до них.

Довідка! Росіяни вже кілька разів зливали в мережу відео страти українських військових. 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські військові стратили українського військовополоненого. Наразі невідомо, коли і де було знято відео.

6 березня з'явилось відео розстрілу українського військовополоненого після його слів: "Слава Україні!". Особу військового згодом встановили – це снайпер територіальної оборони Олександр Мацієвський.

