Захід готується до трибуналу над російськими окупантами
Інститут вивчення війни повідомив, що цьогоріч страти українських військовополонених почастішали. На Заході готуються до проведення трибуналу за скоєні російською армією злочини відносно українських громадян.
Про це в розмові з 24 Каналом розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, висловивши думку, що трибунал точно відбудеться і нині триває підготовчий процес.
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Трибунал над російськими агресорами
Зі слів Романової, до цього процесу залучені потужні юридичні структури, які вона назвала міжнародною адвокацією.
Увесь мій минулий тиждень був присвячений роботі з BKA, це як в Росії слідчий комітет. Там дуже серйозні німецькі комісари й структури готуються до проведення трибуналу щодо злочинів, вчинених проти українських громадян з боку російських агресорів. Я думаю, що до цього готується багато країн Заходу,
– повідомила Романова.
До відома! BKA – федеральне управління кримінальної поліції Німеччини. До основної юрисдикції BKA зокрема входить координування співробітництва між федерацією та поліцією; розслідування справ, пов'язаних з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом та справ, що стосуються нацбезпеки.
Росія готує нові терміни ув'язнення для українських полонених
Вона наголосила, що страти військовополонених були завжди, але не у всіх випадках інформацію про це вдавалося дізнатися. Романова також припустила, що полонену українську журналістку Вікторію Рощину росіяни могли готувати не для обміну, як про це повідомлялось, а для того, щоб висунути їй нові обвинувачення, аби вона отримала новий термін ув'язнення.
"Я не думаю, що її везли із Таганрога в "Лефортово", щоб готувати для обміну в Україну. Цілком можливо, що готувалися оголосити їй інші обвинувачення. Я сьогодні читала про чергові нові терміни українським цивільним громадянам і військовополоненим. Один з цивільних днями був засуджений на 8 років за співпрацю з Україною, тобто з власною країною! Йому заборонили передавати Євангеліє", – розповіла Романова.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора України розпочав кримінальне провадження та розслідування за фактом злочину, скоєного російськими окупантами. Вони розстріляли 9 українських військовополонених в Курській області. У відомстві наголосили, що наразі проводиться робота, аби ідентифікувати й покарати російських злочинців. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.