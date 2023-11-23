Україна нотою вимагає у Польщі розблокування кордону: причиною є смерть двох водіїв
Джерело:Василь Зварич
Посол України в Польщі повідомив, що Україна направила ноту з вимогою розпустити страйк польських перевізників. Причиною стала вже друга смерть українського водія на кордоні.
Відповідне повідомлення також надіслали Міністерству внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Органи самоврядування, що дали дозвіл на протест перевізників, мають право розпустити його.
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Звернення посла України
Відомо, що вже другий український водій вантажівки загинув у черзі, спричиненій страйком польський перевізників. У зв'язку з цим посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до МЗС, а також інших структур Польщі, з вимогою розблокувати рух транспортних засобів.
Обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров'ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, а відтак відповідно до норм Закону Республіки Польща "Про зібрання" дає прямі підстави до розпуску страйку,
– пояснив посол України.
Василь Зварич закликав польську владу до рішучих дій. Він наголошує, що українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту не мають стояти в багатокілометрових чергах без належних для цього умов.
Посол додав, що кожен має право на протест, але цього разу форма створює загрозу для життя та здоров'я, а також безпеки людей. Він переконує, що важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автівок та дати водіям можливість повернутися додому.
Що відомо про протест перевізників
- Протягом декількох тижнів польські перевізники блокують на кордоні українські вантажівки, пропускаючи лише 1 – 2 машини за годину. Загалом у чергах стоїть близько 3 тисяч автівок. Вони прагнуть скасування транспортного безвізу для України, тобто українські компанії мали б знов отримувати дозволи на вантажні перевезення.
- Днями українські перевізники намагалися достукатися до колег та влаштували свою мирну акцію. Вони не заважали руху транспорту, а лише хотіли донести що блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.
- Однак, схоже це не допомогло – польські колеги погрожують продовжувати блокаду протягом декількох місяців. Вони подали відповідну заявку й хочуть стояти принаймні до 1 лютого. Наразі перекриті всі можливі пункти пропуску з Польщею.