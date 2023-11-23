Україна нотою вимагає у Польщі розблокування кордону: причиною є смерть двох водіїв

Посол України в Польщі повідомив, що Україна направила ноту з вимогою розпустити страйк польських перевізників. Причиною стала вже друга смерть українського водія на кордоні.

Відповідне повідомлення також надіслали Міністерству внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Органи самоврядування, що дали дозвіл на протест перевізників, мають право розпустити його.

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Звернення посла України

Відомо, що вже другий український водій вантажівки загинув у черзі, спричиненій страйком польський перевізників. У зв'язку з цим посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до МЗС, а також інших структур Польщі, з вимогою розблокувати рух транспортних засобів.

Обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров'ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, а відтак відповідно до норм Закону Республіки Польща "Про зібрання" дає прямі підстави до розпуску страйку,

– пояснив посол України.

Василь Зварич закликав польську владу до рішучих дій. Він наголошує, що українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту не мають стояти в багатокілометрових чергах без належних для цього умов.

Посол додав, що кожен має право на протест, але цього разу форма створює загрозу для життя та здоров'я, а також безпеки людей. Він переконує, що важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автівок та дати водіям можливість повернутися додому.

Що відомо про протест перевізників