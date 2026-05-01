Про деталі злочину в Греції, повідомляє Reuters.

Що відомо про стрілянину в Афінах?

Літній чоловік відкрив вогонь з рушниці по філії грецького агентства соціального забезпечення. В результаті стрілянини, один співробітник був поранений в ногу. Далі злочинець на таксі приїхав до будівлі суду.

Там він влаштував другу стрілянину, внаслідок якої 4 працівниці суду отримали легкі поранення. Пізніше його заарештували у готелі в місті Патра.

Адвокат 89-річного стрільця Василіс Нулезас розповів мотив вчинків свого клієнта проти грецьких державних служб.

Це був акт протесту і відчаю,

– прокоментував він поведінку затриманого.

Які наслідки стрілянини в Греції?

Нулезас розповів, що підсудний 40 років пропрацював інженером у Чикаго, а також перебував у психіатричній лікарні в Афінах. Перед тим як здійснити стрілянину, чоловік оформив заявку на додаткову пенсію, проте її відхилили.

Прокуратура звинувачує стрільця у замаху на вбивство та незаконному зберіганні зброї. Після інциденту грецькі чиновники визнали прогалини служб безпеки, але заявили, що Греція лишається безпечною країною.

Наступного дня працівники Єдиного фонду соціального страхування вийшли на протести проти нинішнього стану безпеки. Вони вважають інцидент зі стріляниною актом, спричиненим "розчарування людей" через нестачу персоналу в державних службах.

Які гучні стрілянини відбулися останнім часом?

18 квітня, у Києві 58-річний чоловік розстрілював людей, забарикадувався у супермаркеті та утримував заручників, поки його не ліквідував спецпідрозділ КОРД. Внаслідок інциденту є загиблі, постраждалі, зокрема дитина, а чотирьох заручників врятовано.

Син одного із загиблих поділився історією смерті батька. Про трагедію він дізнався, побачивши відео у соцмережах.

Нещодавно, під час вечері за участю Дональда Трампа у готелі Washington Hilton пролунали постріли. 31-річний нападник з Каліфорнії намагався застрелити членів адміністрації президента.