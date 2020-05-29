Стрілянина в Броварах: чи можна кваліфікувати справу як хуліганство

Щодо стрілянини в Броварах поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Однак це лише первинна кваліфікація, яку має бути доповнено після з'ясування усіх обставин інциденту.

Адже якщо в перестрілці брали участь злочинні організації, а метою було вбивство – хуліганство як стаття цілком не відповідатиме справі. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла юристка-кримінолог Анна Маляр.

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За її словами, як для первинної кваліфікації "хуліганство" – це більш-менш прийнятна стаття.

Однак – наголошує юристка – в процесі слідства потрібно з'ясовувати:

Чи не були це дії злочинної організації, тому що в інциденті проглядаються ознаки організованості, а не звичайного ситуативного хуліганства. Треба зрозуміти, чи не діяла на регулярній основі певна банда, яка допомагала перевізникам і не тільки вирішувати конфлікти. Треба з'ясовувати, яка була мета. Якщо вбивство чи залякування – тоді це теж не стаття про хуліганство.

"Я сподіваюся, що всі ці обставини будуть з’ясовані і кваліфікація буде доповнена", – наголосила Маляр.

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