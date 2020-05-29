Стрілянина в Броварах: чи можна кваліфікувати справу як хуліганство
Щодо стрілянини в Броварах поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Однак це лише первинна кваліфікація, яку має бути доповнено після з'ясування усіх обставин інциденту.
Адже якщо в перестрілці брали участь злочинні організації, а метою було вбивство – хуліганство як стаття цілком не відповідатиме справі. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла юристка-кримінолог Анна Маляр.
Детальніше тут У Броварах сталася масова стрілянина: є затримані й поранені – фото, відео
За її словами, як для первинної кваліфікації "хуліганство" – це більш-менш прийнятна стаття.
Однак – наголошує юристка – в процесі слідства потрібно з'ясовувати:
- Чи не були це дії злочинної організації, тому що в інциденті проглядаються ознаки організованості, а не звичайного ситуативного хуліганства.
- Треба зрозуміти, чи не діяла на регулярній основі певна банда, яка допомагала перевізникам і не тільки вирішувати конфлікти.
- Треба з'ясовувати, яка була мета. Якщо вбивство чи залякування – тоді це теж не стаття про хуліганство.
"Я сподіваюся, що всі ці обставини будуть з’ясовані і кваліфікація буде доповнена", – наголосила Маляр.
Чому місцева поліція могла знати про напружену ситуацію в Броварах – читайте тут.
Стрілянина в Броварах: головне
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень: зараз всі перебувають у лікарні, одну людину вже прооперували. Також відомо, що під час перестрілки одна куля потрапила у вікно будинку поряд.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень. Його заступник Антон Геращенко зауважив, що кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
- Журналіст Дмитро Гнап у себе на фейсбук-сторінці опублікував допис, де показав, що ще кілька днів тому місцеві жителі у Броварах писали: в них на районі з’явилися "тітушки".
- Арсен Аваков розповів президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що конфлікт виник через корупційні оборудки з тендерами щодо розподілу маршрутів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
- Через конфлікт між перевізниками уже "полетіли голови" у вінницькій поліції. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.