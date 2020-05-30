Стрілянина у Броварах: відомі організатори та особи 60 учасників сутички
У МВС вже знають, хто саме організував масову стрілянину в Броварах 29 травня. Понад 60 учасників заворушення вже ідентифікували. Наразі у Броварському суді частині з них обирають запобіжний захід.
Організаторам пред'являть підозру
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Я в інтересах слідства вирішив не називати зараз прізвища. Але я можу сказати, що вони нам відомі. І особи, які дозволили собі організувати "тітушок", вони нам зрозумілі і їм будуть пред'явлені підозри,
– сказав Геращенко.
"Тітушки" не мали наміру стріляти
Думали, що закінчиться протистоянням. Але, як зазвичай буває в поганих спектаклях, рушниця, що висить на стіні – вистрілює,
– наголосив Геращенко.
Затриманим обирають запобіжний захід
Запобіжний захід обирають у Броварах / Фото Вікторії Покатілової (24 канал)
Обвинувачення просить арешт на 2 місяці / Фото Вікторії Покатілової (24 канал)
Стрілянина в Броварах: головне
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
- Через конфлікт між перевізниками уже "полетіли голови" у вінницькій поліції. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.