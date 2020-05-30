У МВС вже знають, хто саме організував масову стрілянину в Броварах 29 травня. Понад 60 учасників заворушення вже ідентифікували. Наразі у Броварському суді частині з них обирають запобіжний захід.

Організаторам пред'являть підозру

Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Імен організаторів у МВС поки не називають – в інтересах слідства. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справв ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує 24 канал

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Я в інтересах слідства вирішив не називати зараз прізвища. Але я можу сказати, що вони нам відомі. І особи, які дозволили собі організувати "тітушок", вони нам зрозумілі і їм будуть пред'явлені підозри,

– сказав Геращенко.

"Тітушки" не мали наміру стріляти

Учасникам заворушень, що приїхали з Вінниці, пообіцяли по 800 гривень. Проте, вважає Геращенко, вони не мали наміру застосовувати зброю.

Думали, що закінчиться протистоянням. Але, як зазвичай буває в поганих спектаклях, рушниця, що висить на стіні – вистрілює,

– наголосив Геращенко.

близько 60 учасників стрілянини. Частина з них, повідомив Геращенко у Правоохоронцям уже відомі іменастрілянини. Частина з них, повідомив Геращенко у фейсбуц і, намагаються переховуватись.



Затриманим обирають запобіжний захід

21 затриманому обирають запобіжний захід у Броварському суді. Сторона обвинувачення просить суд про арешт на 2 місяці.



Запобіжний захід обирають у Броварах / Фото Вікторії Покатілової (24 канал) Запобіжний захід обирають у Броварах / Фото Вікторії Покатілової (24 канал)



Обвинувачення просить арешт на 2 місяці / Фото Вікторії Покатілової (24 канал) Обвинувачення просить арешт на 2 місяці / Фото Вікторії Покатілової (24 канал)

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