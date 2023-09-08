Збір закрито: куди підуть гроші зібрані для патрульних після стрілянини у Дніпрі

Постраждалій під час інциденту у Дніпрі вдалося зібрати значну суму коштів. Їх вирішили передати туди, де в них найбільша потреба.

Постраждалій під час стрілянини у Дніпрі патрульній Анастасії вдалось зібрати 1 мільйон 125 тисяч гривень. Наразі збір завершено.

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Гроші підуть на потреби фронту

Нещодавно Україну сколихнула звістка про стрілянину у Дніпрі: патрульний застрелив чоловіка. Поліцейському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Після цього постраждала патрульна відкрила збір "на лікування та адвокатів".

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що ці гроші передадуть на потреби Збройних Сил України.

Він зазначив, що неймовірно приємно відчувати таку підтримку і консолідацію, але цих грошей потребують на фронті.

Безперечно, що в умовах тих потреб, які є на фронті, ці кошти просто зобовʼязані потрапити туди,

– написав він.

За його словами, з самого початку було волею і Насті, і Єгора, і всієї поліцейської спільноти. Білошицький розповів, що кошти перерахують фонду "Повернись живим".

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