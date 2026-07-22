У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі. Інцидент стався у магазині на вулиці Північній.

Про це повідомляє поліція Києва.

Що відомо про стрілянину в магазині?

Правоохоронці розповіли, що до них надійшло повідомлення про те, що в супермаркеті на вулиці Північній невідомий вистрелив у бік охоронця.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, оперативники та співробітники поліції охорони.

Згодом правоохоронці з'ясували, що 35-річний киянин у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав конфлікт із персоналом. Після цього він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – пневматичний пістолет,

– йдеться в повідомленні.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Тепер зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

35-річний киянин відкрив вогонь / Фото: Нацполіція

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