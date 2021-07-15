Нові деталі про весілля у Фонтанці, на якому влаштували стрілянину, розповів у мережі директор департаменту комунікацій Міністерство внутрішніх справ Артем Шевченко.

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Серед гостей були чеченці з Росії

Шевченко зазначив: "якщо не вміють діти гір поводитися зі зброєю законно, то будуть без неї відповідати за законом".

І хоча стріляв наш правопорушник-співвітчизник, який уже навіть кається публічно, там серед всієї грядки є кілька цікавих персонажів з російським громадянством і видом на тимчасове проживання,

– повідомив директор департаменту.

Він додав, що "деяких доведеться додому у гори видворити, нехай там собі джигітують".

Зверніть увагу! Незадовго після інциденту один зі зловмисників вибачився та розкаявся, пообіцявши більше не робити схожих вчинків.

Підозрюваного затримали, його можуть ув'язнити аж на 7 років

У Фонтанці, у ресторані "Море" 14 липня відзначав весілля чемпіон України з вільної боротьби чеченського походження Магомед Закарієва.

Під час святкування там влаштували стрілянину – у повітря гатили з карабінів АК.

Відео потрапило у соцмережі, його побачила поліція та прийшла у цей ресторан.

Спершу правоохоронці всіх учасників інциденту опитали, але затримувати не стали. Крім того, вилучили зброю та відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Пізніше стало відомо, що 22-річного підозрюваного у скоєнні стрілянини таки затримали. Чоловікові загрожує ув'язнення терміном на 3 – 7 років.

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