Про деталі трагічного інциденту, що стався 13 січня, пише The Guardian, посилаючись на судові матеріали, оприлюднені новинним ресурсом WGAL News 8, передає 24 Канал.

Як хлопець убив батька через ґаджет?

Інцидент відбувся вночі в одній з осель Пенсильванії. Так, близько 3:20 поліція отримала виклик про непритомного чоловіка та прибула на місце події.

Як зазначає WGAL News 8, правоохоронці виявили 42-річного Дугласа Дітца мертвим у власному ліжку. Чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення голови. Тіло знаходилося у спальні, яку він ділив із дружиною. Поруч була гардеробна, що з'єднувала кімнату батьків зі спальнею їхнього 11-річного сина.

За інформацією поліції, хлопчик забіг до спальні батьків із криком, що його батько мертвий. Також правоохоронці чули, як він сказав матері, що саме він застрелив тата.

Слідчі з'ясували, що напередодні родина провела день разом без конфліктів. Однак увечері хлопець роздратувався, коли батько наполіг, щоб він ліг спати.

У письмових показаннях, які цитує WGAL News 8, йдеться, що на запитання офіцерів про подію дитина відповіла: "Я когось застрелив".

За словами хлопця, він шукав свою ігрову приставку Nintendo Switch, яку в нього раніше забрали дорослі. Для цього хлопець знайшов ключ у шухляді спальні батьків, відкрив сейф і дістав пістолет.

Довідково: Nintendo Switch – це гібридна портативна консоль-трансформер, яку можна будь-якої миті від'єднати від док-станції та взяти з собою.

Школяр зізнався, що зарядив зброю, підійшов до ліжка з боку батька та здійснив постріл. Слідчим він пояснив, що діяв у стані злості й не замислювався над наслідками своїх дій.

За інформацією WGAL News 8, хлопчика взяли під варту, у звільненні під заставу йому відмовили. Попереднє судове слухання у справі призначене на 22 січня.

У судових матеріалах також наголошується, що цей випадок демонструє проблему легкого доступу дітей до вогнепальної зброї у США, де вона широко розповсюджена.

