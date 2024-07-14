Порівнюють з Януковичем і Ван Гогом: мережа вибухнула мемами після замаху на Трампа

На колишнього американського президента Дональда Трампа 13 липня скоїли замах, внаслідок чого постраждало його вухо. Після цього інциденту мережа буквально вибухнула мемами.

Стрілянину у Трампа порівнювали з інцидентом із президентом-втікачем Віктором Януковичем, а також із Ван Гогом. Як у мережі реагували на замах на кандидата у президенти США від республіканців – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що писали у соцмережах про замах на Трампа

Українські пабліки помітили, що схожий інцидент зі стріляниною у Дональда Трампа вже бачили у нашій державі. Наші громадяни порівняли стрілянину в експрезидента США з киданням яйця у колишнього президента України Віктора Януковича, який втік до Росії.

Стрілянину у Трампа порівняли з киданням яйця у Януковича / Пост з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"

Деякі користувачі також помітили деталі цього замаху, зокрема, що у Трампа після стрілянини постраждало вухо. У мережі порівняли це з історією нідерландського художника Вінсента Ван Гога, який взагалі відрізав собі мочку вуха.

Трампа порівняли з Ван Гогом / Пост з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"

Також у мережі послалися на слова Трампа про те, як він намагався вивернутися від куль, які запустили у нього. З цього вдалося зробити чудову ілюстрацію, порівнявши його з героєм фільму "Матриця" Нео, який мав уміння ухилятися від куль.



Як Трамп, за його словами, вивертався від куль / Фото з соціальних мереж

Деякі користувачі навіть знайшли схожий момент у мультсеріалі "Сімпсони", вказавши, що творці цього анімаційного серіалу знову вгадали майбутнє. Однак деяку деталь сатирики все ж не взяли до уваги.

Стрілянину у Трампа передбачили у "Сімпсонах" / Пост з акаунта @FilonenkoOles у соцмережі Х

Також у мережі, коли ще не було відомим ім'я стрілка у Дональда Трампа, іронічно припустили, хто саме міг вчинити замах на колишнього президента США та яким чином.

Хто міг вчинити замах на Дональда Трампа / Пост з акаунта @GhostOfHimars у соцмережі Х

Інший варіант того, хто міг стріляти у Трампа / Пост з акаунта @dmitriypaut у соцмережі Х

Варто зазначити, що замах на кандидата від Республіканської партії США лише пішов йому на користь для виборів у президенти. Тепер користувачі мережі припустили, як би відреагував Байден на цю інформацію.

Як відреагував би Байден на зліт рейтингу у виборах Трампа / Пост з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"

Загалом у мережі зробили ще багато мемів про Трампа: помістили його на обкладинку альбому реп-виконавця 50 Cent і журналу Time, порівняли з убивством 35-го президента США Джона Кеннеді тощо.

Які меми ще створили про Трампа / Фото з соціальних мереж