Порівнюють з Януковичем і Ван Гогом: мережа вибухнула мемами після замаху на Трампа
На колишнього американського президента Дональда Трампа 13 липня скоїли замах, внаслідок чого постраждало його вухо. Після цього інциденту мережа буквально вибухнула мемами.
Стрілянину у Трампа порівнювали з інцидентом із президентом-втікачем Віктором Януковичем, а також із Ван Гогом. Як у мережі реагували на замах на кандидата у президенти США від республіканців – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що писали у соцмережах про замах на Трампа
Українські пабліки помітили, що схожий інцидент зі стріляниною у Дональда Трампа вже бачили у нашій державі. Наші громадяни порівняли стрілянину в експрезидента США з киданням яйця у колишнього президента України Віктора Януковича, який втік до Росії.
Стрілянину у Трампа порівняли з киданням яйця у Януковича / Пост з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"
Деякі користувачі також помітили деталі цього замаху, зокрема, що у Трампа після стрілянини постраждало вухо. У мережі порівняли це з історією нідерландського художника Вінсента Ван Гога, який взагалі відрізав собі мочку вуха.
Трампа порівняли з Ван Гогом / Пост з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"
Також у мережі послалися на слова Трампа про те, як він намагався вивернутися від куль, які запустили у нього. З цього вдалося зробити чудову ілюстрацію, порівнявши його з героєм фільму "Матриця" Нео, який мав уміння ухилятися від куль.
Як Трамп, за його словами, вивертався від куль / Фото з соціальних мереж
Деякі користувачі навіть знайшли схожий момент у мультсеріалі "Сімпсони", вказавши, що творці цього анімаційного серіалу знову вгадали майбутнє. Однак деяку деталь сатирики все ж не взяли до уваги.
Стрілянину у Трампа передбачили у "Сімпсонах" / Пост з акаунта @FilonenkoOles у соцмережі Х
Також у мережі, коли ще не було відомим ім'я стрілка у Дональда Трампа, іронічно припустили, хто саме міг вчинити замах на колишнього президента США та яким чином.
Хто міг вчинити замах на Дональда Трампа / Пост з акаунта @GhostOfHimars у соцмережі Х
Інший варіант того, хто міг стріляти у Трампа / Пост з акаунта @dmitriypaut у соцмережі Х
Варто зазначити, що замах на кандидата від Республіканської партії США лише пішов йому на користь для виборів у президенти. Тепер користувачі мережі припустили, як би відреагував Байден на цю інформацію.
Як відреагував би Байден на зліт рейтингу у виборах Трампа / Пост з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"
Загалом у мережі зробили ще багато мемів про Трампа: помістили його на обкладинку альбому реп-виконавця 50 Cent і журналу Time, порівняли з убивством 35-го президента США Джона Кеннеді тощо.
Які меми ще створили про Трампа / Фото з соціальних мереж