Стрілянина біля суду у Києві: оприлюднено уточнені деталі

Удень 29 січня у Києва поблизу будівлі Святошинського райсуду сталася стрілянина, в результаті чого три особи зазнали поранень, відтак усіх було госпіталізовано.

Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба суду.

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Зазначається, що стрілянину влаштували обвинувачені.

На 12:00 було призначено чергове засідання щодо справи за обвинуваченням громадян у вчиненні злочинів щодо протидії законній господарській діяльності та незаконного поводження зі зброєю. Після закінчення судового засідання сторони покинули приміщення зали на першому поверсі та направилися до виходу з будівлі суду, після чого за кілька метрів від входу прямо на тротуарі сталася стрілянина, в якій було поранено обвинувачених за справою,

– зазначили представники Святошинського райсуду.

Також наголошується, що нападники зникли з місця події на автомобілі, який наразі розшукує поліція.

Додамо, що на місці інциденту працювали працівники Національної поліції, в тому числі слідчо-оперативна група а також бригади швидкої медичної допомоги.

Обставини стрілянини з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв про другу за 29 січня стрілянину у Києві. Зазначалося, що інцидент відбувся під час судового засідання щодо нелегальній діяльності однієї з транспортних компаній.