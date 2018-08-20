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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стрілянина у Харкові: встановлено особу нападника і опубліковано посмертне фото 18+

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Стрілянина в Харкові
Стрілянина в Харкові / Фото з відкритих джерел

Правоохоронці Харкова попередньо встановили особу чоловіка, який вночі 20 серпня влаштував стрілянину біля будівлі мерії, поранив охоронця і застрелив поліцейського.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Олег Бех, пише NewsRoom

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Як повідомляв 24 Канал, невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Після прибуття на місце події правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по поліцейських і поранив одного з них. Пізніше, незважаючи на зусилля медиків, поліцейський помер. Інший поранений перебуває в стабільному важкому стані.

Як розповіли у поліції, стрільцем імовірно є харків'янин 1959 року народження, який діяв поодинці.

Попередньо, можу вам повідомити, що в його крові знайдено понад 2 проміле алкоголю, можливо це буде 2,4 проміле,
– сказав Бех.

Проте, за словами правоохоронця, поліція має лише попередні результати і чекає на офіційне заключення медиків.

Він додав, що на місці інциденту слідчо-оперативна група вилучила 26 гільз. Також, у зв’язку з подією, відбудеться 30 експертиз.

Наразі слідчі розглядають три основні версії нападу: хуліганські мотиви, особиста неприязнь до міськради або її співробітників, а також спроба привернути увагу до себе з подальшим висуненням вимог.

Водночас, нардеп Антон Геращенко оприлюднив посмертне фото нападника.

Нагадаємо, за фактом стрілянини в Харкові у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Теги: Жертви Новини України Новини Харкова Стрілянина поблизу мерії Харкова Кримінальні новини Поліція Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
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