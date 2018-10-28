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      Кривава стрілянина у синагозі в США: що про це відомо

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      Стрілянина у синагозі у Піттсбурзі 27 жовтня
      Стрілянина у синагозі у Піттсбурзі 27 жовтня

      Вранці 27 жовтня зловмисник відкрив вогонь в синагозі в американському місті Піттсбург (штат Пенсильванія). Загинуло 11 людей.

      Що сталось?

      Чоловік влаштував стрілянину в синагозі Tree of Life. У суботу вранці там перебувало чимало людей, які саме відзначали шабат. В одному з приміщень відбувалось обрізання.

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      Синагога розташована в районі Піттсбурга Скуіррел-Хілл, майже половина жителів якого належать до єврейських громад.

      За словами очевидців, нападник вигукнув "Всі євреї повинні померти" і почав стріляти по людях.

      З першими повідомленнями про стрілянину повідомлялось про 4 загиблих. Згодом їхня кількість зросла до 8 осіб, а ввечері у суботу стало відомо, що загиблих щонайменше 11.

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      Після того, як на місце стрілянини прибула поліція, зловмисник вступив у перестрілку з ними. Четверо правоохоронців зазнали поранень.

      Що відомо про стрільця?

      За даними місцевих ЗМІ, після перестрілки та переговорів стрілець здався поліції. Повідомляється, що це сталося на третьому поверсі будівлі і що він повз назустріч поліцейським.

      Про самого стрільця поки відомо небагато.

      ЗМІ пишуть, що ним виявився 46-річний чоловік на ім'я Роберт Бауер. На його сторінках у соцмережах журналісти знайшли антисемітські дописи, які він публікував незадовго до злочину.

      За словами джерел NBC News, у нього при собі була напівавтоматична гвинтівка і кілька пістолетів.

      Прокуратура Західного округу штату Пенсильванія висунула йому звинувачення за 29 пунктами, деякі з них передбачають смертну кару.

      На стрілянину у синагозі в Піттсбурзі майже одразу відреагував президент США Дональд Трамп.

      Він заявив, у США "в плані ненависті відбуваються страшні речі".

      Слова співчуття через загибель людей у синагозі висловили чимало світових лідерів, серед яких і президент України Петро Порошенко.

      Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що він вбитий горем через криваву атаку на синагогу в Піттсбурзі.

      Сотні людей виходять на вулиці американських міст, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок стрілянини у синагозі в Піттсбурзі.

      США Піттсбург стрілянина
      Стрілянина в синагозі у Піттсбурзі: американці вшановують загиблих//Getty images

      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Новини США Жертви Релігія Стрілянина у синагозі в США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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