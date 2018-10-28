Вранці 27 жовтня зловмисник відкрив вогонь в синагозі в американському місті Піттсбург (штат Пенсильванія). Загинуло 11 людей.

Що сталось?

Чоловік влаштував стрілянину в синагозі Tree of Life. У суботу вранці там перебувало чимало людей, які саме відзначали шабат. В одному з приміщень відбувалось обрізання.

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Синагога розташована в районі Піттсбурга Скуіррел-Хілл, майже половина жителів якого належать до єврейських громад.

За словами очевидців, нападник вигукнув "Всі євреї повинні померти" і почав стріляти по людях.

З першими повідомленнями про стрілянину повідомлялось про 4 загиблих. Згодом їхня кількість зросла до 8 осіб, а ввечері у суботу стало відомо, що загиблих щонайменше 11.

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Після того, як на місце стрілянини прибула поліція, зловмисник вступив у перестрілку з ними. Четверо правоохоронців зазнали поранень.

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78 — Stephen Banfield (@coachtvnews) 27 жовтня 2018 р.

Що відомо про стрільця?

За даними місцевих ЗМІ, після перестрілки та переговорів стрілець здався поліції. Повідомляється, що це сталося на третьому поверсі будівлі і що він повз назустріч поліцейським.

#BREAKING: Suspect has surrendered. He is injured. Here is the scene just a few blocks away from the synagogue. At least 8 people killed @KDKA pic.twitter.com/AwhjC3iyH4 — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 27 жовтня 2018 р.

Про самого стрільця поки відомо небагато.

ЗМІ пишуть, що ним виявився 46-річний чоловік на ім'я Роберт Бауер. На його сторінках у соцмережах журналісти знайшли антисемітські дописи, які він публікував незадовго до злочину.

Looks like I have found the name of active shooter involved in mass shooting at Synagogue. Look at Robert Bowers profile on GAB & check his last message posted an hour ago. "Screw your optics, I'm going in."#Pittsburgh #squirrelhill pic.twitter.com/CYW5aeegXk — Soheil Khan (@SoheilKhanzada) 27 жовтня 2018 р.

За словами джерел NBC News, у нього при собі була напівавтоматична гвинтівка і кілька пістолетів.

Прокуратура Західного округу штату Пенсильванія висунула йому звинувачення за 29 пунктами, деякі з них передбачають смертну кару.

BREAKING: Suspected gunman in Pittsburgh synagogue shooting charged with 29 counts in killings of 11 people https://t.co/pLLtOepuOn — NBC News (@NBCNews) 28 жовтня 2018 р.

На стрілянину у синагозі в Піттсбурзі майже одразу відреагував президент США Дональд Трамп.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 жовтня 2018 р.

Він заявив, у США "в плані ненависті відбуваються страшні речі".

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 жовтня 2018 р.

Слова співчуття через загибель людей у синагозі висловили чимало світових лідерів, серед яких і президент України Петро Порошенко.

У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 жовтня 2018 р.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що він вбитий горем через криваву атаку на синагогу в Піттсбурзі.

I was heartbroken and appalled by the murderous attack on a Pittsburgh synagogue today: pic.twitter.com/NBMO31lMU2 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 жовтня 2018 р.

Сотні людей виходять на вулиці американських міст, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок стрілянини у синагозі в Піттсбурзі.



Стрілянина в синагозі у Піттсбурзі: американці вшановують загиблих//Getty images