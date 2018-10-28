Кривава стрілянина у синагозі в США: що про це відомо
Вранці 27 жовтня зловмисник відкрив вогонь в синагозі в американському місті Піттсбург (штат Пенсильванія). Загинуло 11 людей.
Що сталось?
Чоловік влаштував стрілянину в синагозі Tree of Life. У суботу вранці там перебувало чимало людей, які саме відзначали шабат. В одному з приміщень відбувалось обрізання.
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Синагога розташована в районі Піттсбурга Скуіррел-Хілл, майже половина жителів якого належать до єврейських громад.
За словами очевидців, нападник вигукнув "Всі євреї повинні померти" і почав стріляти по людях.
З першими повідомленнями про стрілянину повідомлялось про 4 загиблих. Згодом їхня кількість зросла до 8 осіб, а ввечері у суботу стало відомо, що загиблих щонайменше 11.
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Після того, як на місце стрілянини прибула поліція, зловмисник вступив у перестрілку з ними. Четверо правоохоронців зазнали поранень.
Що відомо про стрільця?
За даними місцевих ЗМІ, після перестрілки та переговорів стрілець здався поліції. Повідомляється, що це сталося на третьому поверсі будівлі і що він повз назустріч поліцейським.
Про самого стрільця поки відомо небагато.
ЗМІ пишуть, що ним виявився 46-річний чоловік на ім'я Роберт Бауер. На його сторінках у соцмережах журналісти знайшли антисемітські дописи, які він публікував незадовго до злочину.
За словами джерел NBC News, у нього при собі була напівавтоматична гвинтівка і кілька пістолетів.
Прокуратура Західного округу штату Пенсильванія висунула йому звинувачення за 29 пунктами, деякі з них передбачають смертну кару.
На стрілянину у синагозі в Піттсбурзі майже одразу відреагував президент США Дональд Трамп.
Він заявив, у США "в плані ненависті відбуваються страшні речі".
Слова співчуття через загибель людей у синагозі висловили чимало світових лідерів, серед яких і президент України Петро Порошенко.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що він вбитий горем через криваву атаку на синагогу в Піттсбурзі.
Сотні людей виходять на вулиці американських міст, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок стрілянини у синагозі в Піттсбурзі.
Стрілянина в синагозі у Піттсбурзі: американці вшановують загиблих//Getty images