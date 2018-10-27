Стрілянина в синагозі у Піттсбурзі: кількість жертв зросла до 11 осіб

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в синагозі Піттсбурга зросла до 11 осіб. Жертвами інциденту стали троє правоохоронців.

Про це повідомило видання KDKA.

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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що 27 жовтня у місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США) сталась стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, що перебували у синагозі. Загинуло понад 10 осіб. Після перестрілки з поліцією нападник здався правоохоронцям.

Зазначається, що офіційних даних про загиблих на даний момент немає, проте місцева влада підтвердила, що в результаті стрілянини 11 людей загинуло, також є поранені.



Серед постраждалих – троє співробітників правоохоронних органів. Підозрюваного в стрілянині в синагозі американського Піттсбурга звуть Роб Бауер, йому 48 років.

Це найжахливіша атака на єврейську громаду в історії Сполучених Штатів,

– заявив генеральний директор Антидефамаційної ліги Джонатан Грінблатт.

We believe this is the deadliest attack on the Jewish community in the history of the United States. Our full statement: https://t.co/NdyGjtGaM7 — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) 27 жовтня 2018 р.

Всесвітній єврейський конгрес, міжнародна організація, що представляє єврейські громади, заявила що "це напад не лише на єврейську громаду, але і на Америку загалом".