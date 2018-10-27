"Євреї повинні померти": відомі деталі стрілянини в синагозі в США

З'явились нові подробиці кривавої стрілянини, яка сталась 27 жовтня в синагозі американського міста Піттсбург.

27 жовтня приблизно о 10 ранку за місцевим часом в американському місті Піттсбург невідомий відкрив вогонь у синагозі повній людей.

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Повідомлялось про щонайменше 4 загиблих. Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до 8 осіб.

Нападник почав перестрілку з поліцейськими, які прибули на виклик. За даними місцевих ЗМІ, двоє правоохоронців зазнали поранень.

Журналістка телеканалу KDKA повідомляє, що підозрюваний здався поліції і він поранений.

#BREAKING: Suspect has surrendered. He is injured. Here is the scene just a few blocks away from the synagogue. At least 8 people killed @KDKA pic.twitter.com/AwhjC3iyH4 — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 27 жовтня 2018 р.

Про мотиви нападника поки нічого не відомо.

Очевидці зазначають, що перед тим, як відкрити вогонь, стрілець вигукнув "Всі євреї повинні померти".

Pittsburgh shooting leaves 8 confirmed dead at synagogue, shooter screamed 'All Jews must die' https://t.co/9XPKO0ZsYg #TrumpTerrorism — Cary Sommers (@SommersCary) 27 жовтня 2018 р.

На стрілянину у Піттсбургу уже відреагував президент США Дональд Трамп. У своєму Twitter він написав, що вже говорив з мером та губернатором міста і запевнив їх у підтримці.