"Євреї повинні померти": відомі деталі стрілянини в синагозі в США
З'явились нові подробиці кривавої стрілянини, яка сталась 27 жовтня в синагозі американського міста Піттсбург.
27 жовтня приблизно о 10 ранку за місцевим часом в американському місті Піттсбург невідомий відкрив вогонь у синагозі повній людей.
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Повідомлялось про щонайменше 4 загиблих. Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до 8 осіб.
Нападник почав перестрілку з поліцейськими, які прибули на виклик. За даними місцевих ЗМІ, двоє правоохоронців зазнали поранень.
Журналістка телеканалу KDKA повідомляє, що підозрюваний здався поліції і він поранений.
Про мотиви нападника поки нічого не відомо.
Очевидці зазначають, що перед тим, як відкрити вогонь, стрілець вигукнув "Всі євреї повинні померти".
На стрілянину у Піттсбургу уже відреагував президент США Дональд Трамп. У своєму Twitter він написав, що вже говорив з мером та губернатором міста і запевнив їх у підтримці.