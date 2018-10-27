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      "Євреї повинні померти": відомі деталі стрілянини в синагозі в США

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      Стрілянина у синагозі в США 27 жовтня
      Стрілянина у синагозі в США 27 жовтня / Twitter

      З'явились нові подробиці кривавої стрілянини, яка сталась 27 жовтня в синагозі американського міста Піттсбург.

      27 жовтня приблизно о 10 ранку за місцевим часом в американському місті Піттсбург невідомий відкрив вогонь у синагозі повній людей.

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      Повідомлялось про щонайменше 4 загиблих. Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до 8 осіб.

      Нападник почав перестрілку з поліцейськими, які прибули на виклик. За даними місцевих ЗМІ, двоє правоохоронців зазнали поранень.

      Журналістка телеканалу KDKA повідомляє, що підозрюваний здався поліції і він поранений.

      Про мотиви нападника поки нічого не відомо.

      Очевидці зазначають, що перед тим, як відкрити вогонь, стрілець вигукнув "Всі євреї повинні померти".

      На стрілянину у Піттсбургу уже відреагував президент США Дональд Трамп. У своєму Twitter він написав, що вже говорив з мером та губернатором міста і запевнив їх у підтримці.

       

      Теги: Жертви Новини США Дональд Трамп Кримінальні новини Стрілянина у синагозі в США Релігія
      Джерело: 24 Канал
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