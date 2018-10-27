"Евреи должны умереть": известны детали стрельбы в синагоге в США
Появились новые подробности кровавой стрельбы, которая произошла 27 октября в синагоге американского города Питтсбург.
27 октября примерно в 10 утра по местному времени в американском городе Питтсбург неизвестный открыл огонь в синагоге полной людей.
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Сообщалось о по меньшей мере 4 погибших. Позже стало известно, что число жертв возросло до 8 человек.
Нападавший начал перестрелку с полицейскими, прибывшими на вызов. По данным местных СМИ, двое правоохранителей получили ранения.
Журналистка телеканала KDKA сообщает, что подозреваемый сдался полиции и он ранен.
О мотивах нападавшего пока ничего не известно.
Очевидцы отмечают, что перед тем, как открыть огонь, стрелок воскликнул "Все евреи должны умереть".
На стрельбу в Питтсбурге уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он написал, что уже говорил с мэром и губернатором города и заверил их в поддержке.