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      "Евреи должны умереть": известны детали стрельбы в синагоге в США

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      Стрельба в синагоге в США 27 октября
      Стрельба в синагоге в США 27 октября / Twitter

      Появились новые подробности кровавой стрельбы, которая произошла 27 октября в синагоге американского города Питтсбург.

      27 октября примерно в 10 утра по местному времени в американском городе Питтсбург неизвестный открыл огонь в синагоге полной людей.

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      Сообщалось о по меньшей мере 4 погибших. Позже стало известно, что число жертв возросло до 8 человек.

      Нападавший начал перестрелку с полицейскими, прибывшими на вызов. По данным местных СМИ, двое правоохранителей получили ранения.

      Журналистка телеканала KDKA сообщает, что подозреваемый сдался полиции и он ранен.

      О мотивах нападавшего пока ничего не известно.

      Очевидцы отмечают, что перед тем, как открыть огонь, стрелок воскликнул "Все евреи должны умереть".

      На стрельбу в Питтсбурге уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он написал, что уже говорил с мэром и губернатором города и заверил их в поддержке.

       

      Теги: Криминальные новости Дональд Трамп Религия Жертвы Новости США
      Источник: 24 Канал
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