"Евреи должны умереть": известны детали стрельбы в синагоге в США

Появились новые подробности кровавой стрельбы, которая произошла 27 октября в синагоге американского города Питтсбург.

27 октября примерно в 10 утра по местному времени в американском городе Питтсбург неизвестный открыл огонь в синагоге полной людей.

Читайте также: В США в супермаркете произошла перестрелка: двое погибших

Сообщалось о по меньшей мере 4 погибших. Позже стало известно, что число жертв возросло до 8 человек.

Нападавший начал перестрелку с полицейскими, прибывшими на вызов. По данным местных СМИ, двое правоохранителей получили ранения.

Журналистка телеканала KDKA сообщает, что подозреваемый сдался полиции и он ранен.

#BREAKING: Suspect has surrendered. He is injured. Here is the scene just a few blocks away from the synagogue. At least 8 people killed @KDKA pic.twitter.com/AwhjC3iyH4 — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 27 жовтня 2018 р.

О мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Очевидцы отмечают, что перед тем, как открыть огонь, стрелок воскликнул "Все евреи должны умереть".

Pittsburgh shooting leaves 8 confirmed dead at synagogue, shooter screamed 'All Jews must die' https://t.co/9XPKO0ZsYg #TrumpTerrorism — Cary Sommers (@SommersCary) 27 жовтня 2018 р.

На стрельбу в Питтсбурге уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он написал, что уже говорил с мэром и губернатором города и заверил их в поддержке.