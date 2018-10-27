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      Стрельба в синагоге в Питтсбурге: число жертв возросло до 11 человек

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      Число жертв в результате стрельбы в Питтсбурге выросла
      Число жертв в результате стрельбы в Питтсбурге выросла / 24 Канал

      Количество погибших в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло до 11 человек. Жертвами инцидента стали трое правоохранителей.

      Об этом сообщило издание KDKA.

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      Ранее 24 Канал сообщал о том, что 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям, находившимся в синагоге. Погибло более 10 человек. После перестрелки с полицией нападающий сдался правоохранителям.

      Отмечается, что официальных данных о погибших на данный момент нет, однако местные власти подтвердили, что в результате стрельбы 11 человек погибли, также есть раненые.

      Среди пострадавших – трое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемого в стрельбе в синагоге американского Питтсбурга зовут Роб Бауэр, ему 48 лет.

      Это ужасная атака на еврейскую общину в истории Соединенных Штатов,
      – заявил генеральный директор Антидефамацийнои лиги Джонатан Гринблатт.

      Всемирный еврейский конгресс, международная организация, представляющая еврейские общины, заявила, что "это нападение не только на еврейскую общину, но и на Америку в целом".

       

      Теги: Религия Новости США Жертвы Стрельба в синагоге в США
      Источник: 24 Канал
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