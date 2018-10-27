Стрельба в синагоге в Питтсбурге: число жертв возросло до 11 человек
Количество погибших в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло до 11 человек. Жертвами инцидента стали трое правоохранителей.
Об этом сообщило издание KDKA.
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Ранее 24 Канал сообщал о том, что 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям, находившимся в синагоге. Погибло более 10 человек. После перестрелки с полицией нападающий сдался правоохранителям.
Отмечается, что официальных данных о погибших на данный момент нет, однако местные власти подтвердили, что в результате стрельбы 11 человек погибли, также есть раненые.
Среди пострадавших – трое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемого в стрельбе в синагоге американского Питтсбурга зовут Роб Бауэр, ему 48 лет.
Это ужасная атака на еврейскую общину в истории Соединенных Штатов,
– заявил генеральный директор Антидефамацийнои лиги Джонатан Гринблатт.
Всемирный еврейский конгресс, международная организация, представляющая еврейские общины, заявила, что "это нападение не только на еврейскую общину, но и на Америку в целом".