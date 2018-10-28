Кровавая стрельба в синагоге в США: что об этом известно
Утром 27 октября злоумышленник открыл огонь в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Погибло 11 человек.
Что случилось?
Мужчина устроил стрельбу в синагоге Tree of Life. В субботу утром там находилось немало людей, которые как раз отмечали шабат. В одном из помещений происходило обрезание.
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Синагога расположена в районе Питтсбурга Скуиррел-Хилл, почти половина жителей которого принадлежат к еврейским общинам.
По словам очевидцев, нападавший выкрикнул "Все евреи должны умереть" и начал стрелять по людям.
С первыми сообщениями о стрельбе сообщалось о 4 погибших. Впоследствии их количество выросло до 8 человек, а вечером в субботу стало известно, что погибших по меньшей мере 11.
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После того, как на место стрельбы прибыла полиция, злоумышленник вступил в перестрелку с ними. Четверо правоохранителей получили ранения.
Что известно о стрелке?
По данным местных СМИ, после перестрелки и переговоров стрелок сдался полиции. Сообщается, что это произошло на третьем этаже здания и что он полз навстречу полицейским.
О самого стрелке пока известно немного.
СМИ пишут, что им оказался 46-летний мужчина по имени Роберт Бауэр. На его страницах в соцсетях журналисты нашли антисемитские сообщения, которые он публиковал незадолго до преступления.
По словам источников NBC News, у него при себе была полуавтоматическая винтовка и несколько пистолетов.
Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания предъявила ему обвинения по 29 пунктам, некоторые из них предусматривают смертную казнь.
На стрельбу в синагоге в Питтсбурге почти сразу отреагировал президент США Дональд Трамп.
Он заявил, что в США "в плане ненависти происходят страшные вещи".
Слова соболезнования из-за гибели людей в синагоге высказали немало мировых лидеров, среди которых и президент Украины Петр Порошенко.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что он убит горем из-за кровавой атаки на синагогу в Питтсбурге.
Сотни людей выходят на улицы американских городов, чтобы почтить память погибших в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге.
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: американцы чтят погибших//Getty images