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      Кровавая стрельба в синагоге в США: что об этом известно

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      Стрельба в синагоге в Питтсбурге 27 октября
      Стрельба в синагоге в Питтсбурге 27 октября

      Утром 27 октября злоумышленник открыл огонь в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Погибло 11 человек.

      Что случилось?

      Мужчина устроил стрельбу в синагоге Tree of Life. В субботу утром там находилось немало людей, которые как раз отмечали шабат. В одном из помещений происходило обрезание.

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      Синагога расположена в районе Питтсбурга Скуиррел-Хилл, почти половина жителей которого принадлежат к еврейским общинам.

      По словам очевидцев, нападавший выкрикнул "Все евреи должны умереть" и начал стрелять по людям.

      С первыми сообщениями о стрельбе сообщалось о 4 погибших. Впоследствии их количество выросло до 8 человек, а вечером в субботу стало известно, что погибших по меньшей мере 11.

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      После того, как на место стрельбы прибыла полиция, злоумышленник вступил в перестрелку с ними. Четверо правоохранителей получили ранения.

      Что известно о стрелке?

      По данным местных СМИ, после перестрелки и переговоров стрелок сдался полиции. Сообщается, что это произошло на третьем этаже здания и что он полз навстречу полицейским.

      О самого стрелке пока известно немного.

      СМИ пишут, что им оказался 46-летний мужчина по имени Роберт Бауэр. На его страницах в соцсетях журналисты нашли антисемитские сообщения, которые он публиковал незадолго до преступления.

      По словам источников NBC News, у него при себе была полуавтоматическая винтовка и несколько пистолетов.

      Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания предъявила ему обвинения по 29 пунктам, некоторые из них предусматривают смертную казнь.

      На стрельбу в синагоге в Питтсбурге почти сразу отреагировал президент США Дональд Трамп.

      Он заявил, что в США "в плане ненависти происходят страшные вещи".

      Слова соболезнования из-за гибели людей в синагоге высказали немало мировых лидеров, среди которых и президент Украины Петр Порошенко.

      Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что он убит горем из-за кровавой атаки на синагогу в Питтсбурге.

      Сотни людей выходят на улицы американских городов, чтобы почтить память погибших в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге.

      США Піттсбург стрілянина
      Стрельба в синагоге в Питтсбурге: американцы чтят погибших//Getty images

      Автор: Наталья Сколоздра
      Теги: Новости США Жертвы Дональд Трамп Религия Стрельба в синагоге в США
      Источник: 24 Канал
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