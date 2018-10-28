Утром 27 октября злоумышленник открыл огонь в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Погибло 11 человек.

Что случилось?

Мужчина устроил стрельбу в синагоге Tree of Life. В субботу утром там находилось немало людей, которые как раз отмечали шабат. В одном из помещений происходило обрезание.

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Синагога расположена в районе Питтсбурга Скуиррел-Хилл, почти половина жителей которого принадлежат к еврейским общинам.

По словам очевидцев, нападавший выкрикнул "Все евреи должны умереть" и начал стрелять по людям.

С первыми сообщениями о стрельбе сообщалось о 4 погибших. Впоследствии их количество выросло до 8 человек, а вечером в субботу стало известно, что погибших по меньшей мере 11.

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После того, как на место стрельбы прибыла полиция, злоумышленник вступил в перестрелку с ними. Четверо правоохранителей получили ранения.

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78 — Stephen Banfield (@coachtvnews) 27 жовтня 2018 р.

Что известно о стрелке?

По данным местных СМИ, после перестрелки и переговоров стрелок сдался полиции. Сообщается, что это произошло на третьем этаже здания и что он полз навстречу полицейским.

#BREAKING: Suspect has surrendered. He is injured. Here is the scene just a few blocks away from the synagogue. At least 8 people killed @KDKA pic.twitter.com/AwhjC3iyH4 — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 27 жовтня 2018 р.

О самого стрелке пока известно немного.

СМИ пишут, что им оказался 46-летний мужчина по имени Роберт Бауэр. На его страницах в соцсетях журналисты нашли антисемитские сообщения, которые он публиковал незадолго до преступления.

Looks like I have found the name of active shooter involved in mass shooting at Synagogue. Look at Robert Bowers profile on GAB & check his last message posted an hour ago. "Screw your optics, I'm going in."#Pittsburgh #squirrelhill pic.twitter.com/CYW5aeegXk — Soheil Khan (@SoheilKhanzada) 27 жовтня 2018 р.

По словам источников NBC News, у него при себе была полуавтоматическая винтовка и несколько пистолетов.

Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания предъявила ему обвинения по 29 пунктам, некоторые из них предусматривают смертную казнь.

BREAKING: Suspected gunman in Pittsburgh synagogue shooting charged with 29 counts in killings of 11 people https://t.co/pLLtOepuOn — NBC News (@NBCNews) 28 жовтня 2018 р.

На стрельбу в синагоге в Питтсбурге почти сразу отреагировал президент США Дональд Трамп.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 жовтня 2018 р.

Он заявил, что в США "в плане ненависти происходят страшные вещи".

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 жовтня 2018 р.

Слова соболезнования из-за гибели людей в синагоге высказали немало мировых лидеров, среди которых и президент Украины Петр Порошенко.

У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 жовтня 2018 р.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что он убит горем из-за кровавой атаки на синагогу в Питтсбурге.

I was heartbroken and appalled by the murderous attack on a Pittsburgh synagogue today: pic.twitter.com/NBMO31lMU2 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 жовтня 2018 р.

Сотни людей выходят на улицы американских городов, чтобы почтить память погибших в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге.



Стрельба в синагоге в Питтсбурге: американцы чтят погибших//Getty images