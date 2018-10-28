Прокуратура предъявила стрелку в Питтсбурге обвинения по 29 пунктам

Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания предъявила обвинение по 29 пунктам 46-летнему Роберту Боуэрсу, которого взяли под стражу в результате нападения на синагогу в Питтсбурге.

Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

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Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение в препятствовании исполнению религиозного культа посредством убийства верующих по 11 пунктам. Также стрелка обвиняют в применении огнестрельного оружия с целью убийства во время совершения преступления по 11 пунктам.

Кроме этого Роберту Боуэрс предъявлены обвинения в нанесении физического вреда сотрудникам органов безопасности и применении огнестрельного оружия. Обвинительное заключение вынес судья Роберт Митчелл. Подробности документа, как ожидается, станут известны в воскресенье утром.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что 46-летний Роберт Боуэрс убил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четырьмя полицейскими. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован. Министерство юстиции США намерено выдвинуть против Боуэрс обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни.

Напомним, что 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям, находившимся в синагоге. Погибло более 10 человек. После перестрелки с полицией нападающий сдался правоохранителям.