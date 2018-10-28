Трамп назвал стрельбу в синагоге в Питтсбурге "нападением на человечество"

Стрельба в синагоге в Питтсбурге штат Пенсильвания, в результате которой погибли 11 прихожан, является нападением на человечество.

Об этом в субботу заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс. Сообщает издание Usatoday.

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Ранее 24 Канал сообщал о том, что 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям, находившимся в синагоге. Погибло более 10 человек. После перестрелки с полицией нападающий сдался правоохранителям.

Представители Федеральной власти находятся на месте событий и проводят расследование. Местные правоохранители и представители правоохранительных органов штата действовали потрясающе. Эта агрессивная антисемитская атака является нападением на всех нас, это нападение на человечество. Мы должны объединиться и работать вместе, чтобы искоренить яд антисемитизма из нашего мира,

– отметил он.

Во время выступления Трамп заявил о намерении посетить Питтсбург. При этом президент США не уточнил, на когда именно запланировал поездку.

46-летний Роберт Боуэрс убил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четырьмя полицейскими. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован. Министерство юстиции США намерено выдвинуть против Боуэрс обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни.