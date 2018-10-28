Трамп назвав стрілянину в синагозі у Піттсбурзі "нападом на людство"

Стрілянина в синагозі в Піттсбурзі штат Пенсільванія, внаслідок якої загинули 11 прихожан, є нападом на людство.

Про це в суботу заявив президент США Дональд Трамп під час виступу перед своїми прихильниками в штаті Іллінойс. Повідомляє видання Usatoday.

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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що 27 жовтня у місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США) сталась стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, що перебували у синагозі. Загинуло понад 10 осіб. Після перестрілки з поліцією нападник здався правоохоронцям.

Представники Федеральної влади знаходяться на місці подій і проводять розслідування. Місцеві правоохоронці та представники правоохоронних органів штату діяли приголомшливо. Ця агресивна антисемітська атака є нападом на всіх нас, це напад на людство. Ми повинні об'єднатися і працювати разом, щоб викорінити отруту антисемітизму з нашого світу,

– зазначив він.

Під час виступу Трамп заявив про намір відвідати Піттсбург. При цьому президент США не уточнив, на коли саме запланував поїздку.

46-річний Роберт Боуерс убив 11 людей і поранив ще шістьох, включно з чотирма поліцейськими. Нападника було поранено у перестрілці з поліцією та госпіталізовано. Міністерство юстиції США має намір висунути проти Боуерс звинувачення у злочинах на підґрунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими його може бути засуджено до смертної кари.