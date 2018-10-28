Прокуратура пред'явила стрільцю з Піттсбурга звинувачення по 29 пунктах

Прокуратура Західного округу штату Пенсільванія висунула звинувачення по 29 пунктах щодо 46-річного Роберта Боуерса, якого взяли під варту внаслідок нападу на синагогу в Піттсбурзі.

Про це повідомила в суботу телекомпанія CNN.

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Зазначається, що чоловіку пред'явлено звинувачення у перешкоджанні виконанню релігійного культу за допомогою вбивства віруючих по 11 пунктах. Також стрільця звинувачують у застосуванні вогнепальної зброї з метою вбивства під час вчинення злочину по 11 пунктам.

Крім цього Роберту Боуерсу висунули звинувачення у завданні фізичної шкоди співробітникам органів безпеки і застосування вогнепальної зброї. Обвинувальний висновок виніс суддя Роберт Мітчелл. Подробиці документа, як очікується, стануть відомі у неділю вранці.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що 46-річний Роберт Боуерс убив 11 людей і поранив ще шістьох, включно з чотирма поліцейськими. Нападника було поранено у перестрілці з поліцією та госпіталізовано. Міністерство юстиції США має намір висунути проти Боуерс звинувачення у злочинах на підґрунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими його може бути засуджено до смертної кари.

Нагадаємо, що 27 жовтня у місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США) сталась стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, що перебували у синагозі. Загинуло понад 10 осіб. Після перестрілки з поліцією нападник здався правоохоронцям.