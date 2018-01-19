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Стрілянина в Одесі: кількість жертв і поранених зросла

18:40, сьогодні 1570 Читать новость на русском
Стрілялнина в Одесі: кількість постраждалих і жертв зросла
Стрілялнина в Одесі: кількість постраждалих і жертв зросла / Думская

Під час затримання Валентина Дорошенка, який влаштував стрілянину в Одесі, було поранено чотирьох осіб і вбито одну людину.

19 січня в Одесі літній чоловік влаштував стрілянину і був застрелений правоохоронцями. Раніше повідомлялось, що під час стрілянини троє поліцейських отримали поранення.

Читайте також: Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото

У прес-службі поліції Одеси на сторінці у Facebook додали, що, за попередніми даними, внаслідок стрілянини на вулиці Новосельського, коли Дорошенко почав чинити опір та відкрив по поліцейських вогонь з автоматичної вогнепальної зброї, поранення отримали троє правоохоронців та один випадковий перехожий. Окрім того, крім нападника, ще одна особа загинула.

Крім нього (зловмисника, – "24"), внаслідок стрілянини постраждали ще п’ятеро осіб. З них поранення отримали троє правоохоронців та випадковий очевидець події. Ще одного чоловіка вбито,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, під час штурму приміщення, з якого велася стрілянина, силовики знайшли вхід у катакомби, де було виявлено цілий арсенал зброї.

Зазначимо, на місці події правоохоронці проводять спецоперацію – штурмують приміщення, в якому переховувався злочинець та яке веде прямо в одеські катакомби.

Теги: Новини України Поліція Жертви Новини Одеси Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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