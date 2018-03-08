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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стрілянина в Одесі на "Привозі": травмовано трьох поліцейських

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Поліція затримала нападників
Поліція затримала нападників / Поліція

В Одесі під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання "Мігрант", правоохоронці вирішили перевірити документи у чотирьох чоловіків, які сиділи у автомобілі. У відповідь правопорушники намагалися втекти та скоїли наїзд на поліцейських. Працівникам поліції довелося відкривати вогонь з травматичної зброї.

Як повідомили у поліції Одеської області, подія сталася 7 березня біля ринку "Привоз". У результаті інциденту троє правоохоронців були травмовані. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Правопорушників – 29-річного одесита та трьох іноземних громадян віком від 37 до 51 року – було затримано та доставлено до Приморського відділу поліції.

Поліція затримала порушників. Серед них троє – іноземці

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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