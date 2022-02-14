Розстріляють без попереджень, – у МВС готові реагувати на спроби захоплення адмінбудівель

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців через загрози з боку Росії. Він запевнив, що ситуація під контролем і закликав вірити у ЗСУ.

Очільник МВС наголосив, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу на захисті внутрішньої безпеки України.

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МВС не допустить захоплення адмінбудівель

Монастирський підкреслив, що попри будь-які заяви про можливе поширення російської агресії, ніхто не панікує й не боїться. Кожен просто виконує свою роботу, аби українці були спокійними. "Ми віримо в наші Збройні сили! Вони разом з дипломатами та розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України", – додав посадовець.

Ми у МВС не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку,

– запевнив міністр.

"Повторення Слов'янська ми також не допустимо! Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", – попередив глава відомства.

Міністр просить українців зберігати спокій

Ігор Гіркін – це колишній ватажок донецький бойовиків. Він, зокрема, керував захопленням Слов'янська, фактично розпочавши війну на Донбасі.

Крім цього, Монастирський пояснив, як може допомогти кожен громадянин. Насамперед міністр попросив зберігати спокій і не панікувати. Мовляв, зараз не 2014 рік – Україна стала сильнішою та організованішою. "По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати свою щоденну роботу, аби функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства", – наголосив очільник МВС.

Звернення Дениса Монастирського: дивіться відео