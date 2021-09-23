Стріляв професіонал, – полковник МВС назвав найімовірнішу причину обстрілу авто Шефіра
Джерело:24 канал
Обстріл автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра може бути роботою Росії. Зокрема стріляла людина, яка підготовлена в російських спецслужбах.
Тому цю версію потрібно зараз розглядати як головну. Про це в програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів начальник управління кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ України з 1994 до 2000 року Валерій Кур.
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Кур: В авто Шефіра стріляв професіонал
"Стріляв професіонал. Видно, яка в нього кучність", – підкреслив він.
Що таке кучність стрільби?Дані: Вікіпедія
Це здатність зброї вражати ціль при одинарній та автоматичній стрільбі. Головним критерієм є не влучність зброї, а саме сукупна відстань між кожним наступним потраплянням у мішень.
За його словами, складно припустити, що до обстрілу авто Шефіра причетні хтось з тих, кому сьогодні команда Зеленського зробила погано, адже це одразу стане відомо. Мовиться про:
- контрабандистів;
- "злодіїв у законі";
- олігархів.
Полковник МВС пригадав, що в його управлінні кримінальної розвідки були так звані "кілери", які і заманювали замовників. Тобто якби хтось замовляв такий злочин, це одразу знали б спецслужби.
"А от те, що це діє Росія. Я думаю, щоб відвернути увагу, посіяти хаос. У кого Зеленський найбільший ворог? Звісно, в Росії", – наголосив Кур.
Кур припустив, хто причетний до обстрілу авто Шефіра: відео 24 каналу
Авто помічника Зеленського обстріляли: головне
- 22 вересня невідомі обстріляли авто першого помічника Володимира Зеленського. Сергій Шефір не постраждав, натомість його водій отримав поранення.
- Правоохоронці повідомили, що в машину Audi випустили щонайменше 10 куль.
- В Офісі Президента назвали замах на життя Шефіра "терористичним актом", спрямованим на те, щоб залякати владу.
- У поліції розглядають кілька основних версій: замах з метою тиску на керівництво держави і дестабілізація політичної ситуації.
- Кремль уже "оперативно" відреагував на обстріл авто помічника Зеленського. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія непричетна до цього інциденту.