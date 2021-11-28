Стріляє з гаубиці: ДБР перевірить відео з Бутусовим

Державне бюро розслідувань перевірить, чи законні дії журналіста Юрія Бутусова. Зокрема мовиться про відео, на якому він нібито стріляє з гаубиці Д-20.

Це озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Натомість сам Бутусов заявив, що "відео знято дуже давно".

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Держбюро розслідуван перевірить дії Бутусова

Слідчі ДБР вивчають відео, викладене журналістом Юрієм Бутусовим на його сторінці у фейсбуці, в межах розпочатого кримінального провадження,

– розповіли в ДБР.

У відомстві пояснили, що перевірять обставини публікації та запису відео пострілу з гармати.

Зокрема їх перевірятимуть за статтями про:

порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення;

а також щодо планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни.

Ба більше, перевірять ймовірні посадові порушення осіб, які допустили цивільну особу до озброєння.

У ДБР пояснили, – за попередніми висновками, подія відбулась за межами Операції об'єднаних сил.

Та суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки. Закликаємо усіх громадян України при публікації будь-яких матеріалів враховувати можливі негативні наслідки для інформбезпеки держави,

– заявили у відомстві.

У ТКГ засудили публікацію Бутусова

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що на тлі високої ймовірності ескалації "Росія шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів".

Українська делегація категорично засуджує публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України,

– заявили у ТКГ.

У відомстві пояснили, що:

сам факт стрільби з бойової гармати цивільною особою, дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили;

в умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах;

це підвищує небезпеку провокацій з боку російсько-окупаційних військ.

Там наголосили, що Україна не порушує мінські домовленості та не гатить з гармат калібру понад 100 міліметрів. Ба більше, відкриває вогонь тільки у відповідь, коли дії Росії створюють загрозу для життя і здоров'я бійців Збройних сил та цивільних осіб.

Бутусов відповів на заяву ДБР

На заяву ДБР майже одразу відреагував Бутусов у фейсбуці.

Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв'язав війну!

– написав Бутусов.

Він зазначив, що це "помста за пресконференцію". На думку журналіста, його відео для Офісу Президента стало можливістю "покарати його за запитання про Татарова і Демченка".

Коротко про відео, опубліковане Бутусовим та реакція від ООС