Чи відповість путін на удари HIMARS: ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського на 24 каналі

На ютубі 24 каналу – стрім українського журналіста Романа Цимбалюка та російського публіциста Андрія Піонтковського. Головною темою їхньої розмови стануть удари артилерійськими системами HIMARS, яких українська сторона завдає росіянам все частіше.

Зокрема, вони обговорять, чи відповідатиме на такі активні атаки російський диктатор путін, адже ці удари є причиною величезних втрат окупантів у війні проти України. Крім того, вони поспілкуються й про реакцію США.

До теми HIMARS стали остаточним цвяхом у домовину популярного міфу росіян

Трансляція розмови Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського розпочнеться на ютубі 24 каналу 11 липня о 19:30. Переглянути стрім можна за посиланням.

Ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео

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