Чи відповість путін на удари HIMARS: ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського на 24 каналі
11 липня 2022 , 19:15Читать новость на русском
На ютубі 24 каналу – стрім українського журналіста Романа Цимбалюка та російського публіциста Андрія Піонтковського. Головною темою їхньої розмови стануть удари артилерійськими системами HIMARS, яких українська сторона завдає росіянам все частіше.
Зокрема, вони обговорять, чи відповідатиме на такі активні атаки російський диктатор путін, адже ці удари є причиною величезних втрат окупантів у війні проти України. Крім того, вони поспілкуються й про реакцію США.
До теми HIMARS стали остаточним цвяхом у домовину популярного міфу росіян
Трансляція розмови Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського розпочнеться на ютубі 24 каналу 11 липня о 19:30. Переглянути стрім можна за посиланням.
Ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео
Останні новини про HIMARS на озброєнні українських військових
- Пізно ввечері 10 липня у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи – на військових складах окупантів почали детонувати боєкомплекти. Офіційної інформації про те, чи це сталося унаслідок удару ЗСУ немає, однак депутат Олексій Гончаренко натякнув, що вибухи можуть бути результатом роботи HIMARS.
- Крім того, ймовірно, саме цими системами ЗСУ на початку липня вдарили по аеродрому в тимчасово окупованому Мелітополі, де розташовувалася військова база ворога. Унаслідок цієї атаки було ліквідовано понад 200 окупантів, а ще 300 були поранені.
- Варто зауважити, що усі комплекси HIMARS, які США передали Україні для боротьби з загарбниками, цілі та беруть участь у боях. Про це повідомили у Пентагоні у відповідь на черговий фейк кремля про те, що російські військові знищили одну систему.