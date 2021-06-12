СБУ вирішила нагадати Росії про оборону Донецького аеропорту та відважність українських кіборгів. Саме так служба привітала країну-агресора з її святом.

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На банері зобразили фото напівзруйнованої вежі Донецького аеропорту та напис "Стримували фашистів". Далі додали статистичні дані:

Данія – 6 годин стримувала фашистів;

Нідерланди – 6 днів;

Бельгія – 8 днів;

Польща – 36 днів;

Франція – 43 дні;

Будинок Павлова (Сталінград) – 58 днів;

Донецький аеропорт – 242 дні.

Так СБУ прирівняла російських найманців, які у 2014 році намагалися захопити Донецький аеропорт до фашистів.