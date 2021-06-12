СБУ вирішила нагадати Росії про оборону Донецького аеропорту та відважність українських кіборгів. Саме так служба привітала країну-агресора з її святом.
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На банері зобразили фото напівзруйнованої вежі Донецького аеропорту та напис "Стримували фашистів". Далі додали статистичні дані:
- Данія – 6 годин стримувала фашистів;
- Нідерланди – 6 днів;
- Бельгія – 8 днів;
- Польща – 36 днів;
- Франція – 43 дні;
- Будинок Павлова (Сталінград) – 58 днів;
- Донецький аеропорт – 242 дні.
Так СБУ прирівняла російських найманців, які у 2014 році намагалися захопити Донецький аеропорт до фашистів.
Головне про оборону Донецького аеропорту
Оборона летовища тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Упродовж цього періоду українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російських окупантів. Найкривавіші та найзапекліші бої припали на січень 2015 року. Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули приблизно 100 військових.