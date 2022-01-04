Стримування, оборона, діалог: Блінкен обговорив загрозу Росії з Бухарестською дев'яткою
Джерело:Держдеп США
Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив російську загрозу з представниками країн Бухарестської дев'ятки. Головно мовилося про ситуацію біля кордонів України.
Розмова на високому дипломатичному рівні відбулася у понеділок, 3 січня. Лейтмотивом була теза про необхідність формування "рішучої позиції НАТО для колективного захисту".
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США поговорили про Україну й Росію з B9
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен 3 січня провів переговори з колегами – представниками Бухарестської дев'ятки (B9). Дипломати обговорили нарощування російських військ уздовж кордону України.
Головно мовилося у розмові про:
- "Необхідність єдиної, підготовленої та рішучої позиції НАТО для колективного захисту союзників".
- Трансатлантичну співпрацю (зокрема й тісні консультації) з питань, які становлять взаємний інтерес.
Блінкен наголосив, що США у ситуації потенційної нової агресії Росії проти України прихильні до дипломатичної стратегії "деескалації за допомогою стримування, оборони та діалогу".Довідка. Бухарестська дев'ятка – це Болгарія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія й Литва. Усі вони є членами НАТО, а об'єдналися в окрему ініціативу задля поглиблення військової та безпекової співпраці між країнами східного флангу Альянсу.
Нещодавні важливі дипломатичні контакти у світі, під час яких говорили про Україну:
- Володимир Путін та Джо Байден поспілкувалися телефоном 30 грудня. Говорили про "гарантії безпеки" щодо нерозширення НАТО та деескалацію ситуації на українському кордоні.
- Увечері 2 січня Володимир Зеленський мав третю за останній час телефонну розмову з Джозефом Байденом. Ключовою темою переговорів була ситуація на Сході України.
- А 3 січня Ентоні Блінкен поговорив із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Дипломати обговорювали ситуацію на кордоні України.
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