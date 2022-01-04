Стримування, оборона, діалог: Блінкен обговорив загрозу Росії з Бухарестською дев'яткою

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив російську загрозу з представниками країн Бухарестської дев'ятки. Головно мовилося про ситуацію біля кордонів України.

Розмова на високому дипломатичному рівні відбулася у понеділок, 3 січня. Лейтмотивом була теза про необхідність формування "рішучої позиції НАТО для колективного захисту".

Варте уваги Найближчими днями відбудеться засідання комісії Україна – НАТО

США поговорили про Україну й Росію з B9

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен 3 січня провів переговори з колегами – представниками Бухарестської дев'ятки (B9). Дипломати обговорили нарощування російських військ уздовж кордону України.

Головно мовилося у розмові про:

"Необхідність єдиної, підготовленої та рішучої позиції НАТО для колективного захисту союзників".

для колективного захисту союзників". Трансатлантичну співпрацю (зокрема й тісні консультації) з питань, які становлять взаємний інтерес.

Блінкен наголосив, що США у ситуації потенційної нової агресії Росії проти України прихильні до дипломатичної стратегії "деескалації за допомогою стримування, оборони та діалогу".

Бухарестська дев'ятка – це Болгарія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія й Литва. Усі вони є членами НАТО, а об'єдналися в окрему ініціативу задля поглиблення військової та безпекової співпраці між країнами східного флангу Альянсу.

Нещодавні важливі дипломатичні контакти у світі, під час яких говорили про Україну:

Путін тричі збирався на нас нападати та інші підсумки 2021 – у цікавому відео