Не думаю, що потрібна буде строкова служба, – Резніков про Україну після перемоги

Перемога України у війні з Росією уже близько, та в цьому, зокрема, впевнений глава Міноборони Олексій Резніков. Власне, він описав те, якою бачить нашу державу після того, як ворог програє.

Як зазначив очільник оборонного відомства, навіть після перемоги ЗСУ над окупантами, Росія, вочевидь, існуватиме. Тому й у стратегію подальшого розвитку нашої держави вкрай важливо включати цей фактор.

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Від служби до курсів

Міністр переконаний у тому, що важливо зміцнювати незалежний військово-промисловий потенціал. Потрібно це для того, аби ворог "наступного разу добре подумав", перш ніж розв'язувати знову війну.

А от щодо доцільності існування строкової служби після перемоги Резніков не уже впевнений.

Моя відповідь однозначна. Потрібно нарощувати та розвивати незалежний військово-промисловий комплекс, готувати населення з дитинства до того, що треба вміти чинити опір. Я не думаю, що нам потрібна строкова служба, має бути інший підхід. Можливо, аналог швейцарського резервістського варіанту,

– заявив він.

Окрім того, посадовець сказав, що ідеальним варіантом буде такий: по досягненню 18 років українці в обов'язковому порядку повинні будуть проходити тримісячні курси – на зразок КМБ (курс молодого бійця) – а потім займатися навчанням чи роботою.

Інші заяви Резнікова

Важливо, що під час цього ж інтерв'ю глава Міністерства оборони зробив ряд інших важливих заяв.