Проходження військово-лікарської комісії для студентів: які особливості

В Україні більшість осіб, зокрема студенти, при бажанні отримати відстрочку проходять військово-лікарську комісію. Для цього необхідно, щоб вас оглянула низка лікарів.

Медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням начальника ТЦК та СП військово-лікарською комісією відповідного ТЦК та СП. Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Що відомо про проходження ВЛК для студентів

Студенти при бажанні отримати відстрочку проходять ВЛК. Кожен оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями й лікарями інших спеціальностей.

Повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я проводиться один раз на 5 років,

– зазначив юрист.

Студенти яких навчальних закладів мають відстрочку

Головна умова – студенти мають бути на денній або дуальній формі навчання. Відстрочка поширюється:

на здобувачів професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти,

асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Хто має відстрочку під час навчання: