Проходження військово-лікарської комісії для студентів: які особливості
В Україні більшість осіб, зокрема студенти, при бажанні отримати відстрочку проходять військово-лікарську комісію. Для цього необхідно, щоб вас оглянула низка лікарів.
Медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням начальника ТЦК та СП військово-лікарською комісією відповідного ТЦК та СП. Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.
Важливо Чи призивають в Україні на строкову службу під час воєнного стану: пояснення юриста
Що відомо про проходження ВЛК для студентів
Студенти при бажанні отримати відстрочку проходять ВЛК. Кожен оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями й лікарями інших спеціальностей.
Повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я проводиться один раз на 5 років,
– зазначив юрист.
Студенти яких навчальних закладів мають відстрочку
Головна умова – студенти мають бути на денній або дуальній формі навчання. Відстрочка поширюється:
- на здобувачів професійної (професійно-технічної),
- фахової передвищої та вищої освіти,
- асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.
Хто має відстрочку під час навчання:
- учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;
- студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;
- аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;
- асистенти-стажисти.