Створені для контрнаступу: як БМП YPR-76 допомагають боротися з окупантами на фронті

Бронетранспортери – один із ключових транспортних засобів на цій війні. Вони допомагають швидко, а головне безпечно доставляти піхоту на поле бою. В українській армії вже працюють американські БМП М113, які успішно виконують найрізноманітніші завдання. Але у М113-го є нідерландський колега – БМП YPR-765.

Голландські бойові машини піхоти YPR-765 створені на базі американського М113А1. Їхнім виготовленням у 70-х роках займалися у США, а сьогодні такі бронетранспортери конструюють та збирають в Нідерландах. Ліцензію отримала компанія DAF, більше відома своїми вантажівками.

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Для чого використовують YPR-765

З озброєння цієї машини – 12-міліметровий кулемет, який може обертатися на 360 градусів. Але зброю можна замінити та оснастити БМП сучасними ракетними комплексами. Питання лише в тому, як саме її використовуватимуть на полі бою. Все-таки ця машина призначена для швидкої доставки піхоти в гарячі точки, а не для відкритих бойових дій на першій лінії фронту.

Нідерландські БМП YPR-765 вже на озброєнні українських піхотинців / Фото командування Сухопутних сил ЗСУ

Взагалі ці YPR бувають різні: командирські або вантажні. Відповідно, різне й озброєння – усе залежить від комплектації. Крім 12-міліметрового кулемета може стояти й 25-міліметрова гармата, кулемет Браунінг М2 та ще безліч інших варіантів.

Як працюють БМП YPR-765: дивіться відео

Характеристики бронетранспортера

Зважаючи на вік бронетранспортера, тактико-технічні характеристики БМП доволі непогані. YPR-765 розвиває швидкість до 61-го кілометра на годину та має запас ходу на 490 кілометрів.

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Екіпаж БМП – це троє осіб: командир, водій та навідник. Крім того, в машині можна перевозити 7-х повністю споряджених військових.

Габарити бронетранспортера:

довжина – 5,26 метра,

ширина – 2,82 метра,

маса – 13 тонн.

На YPR-765 можна форсувати водні перешкоди та атакувати в дорозі

YPR-765 допомагають виганяти окупантів з України / Фото командування Сухопутних сил ЗСУ

Корпус автомобіля виготовлений з алюмінію, а зверху вкритий бронею. При цьому, грамотна конструкція YPR-765 дозволяє не лише долати сухопутні перешкоди, а й форсувати водні. Це робить машину фактично амфібією. Плавучості додає поліуретанова піта, якою заповнили простір між алюмінієвим корпусом та бронею.

Водій БМП має 4 перископи, які за потреби можна замінити та оснастити пристроями нічного бачення. Десант може атакувати навіть у дорозі. Бічні сторони машини оснащені вогневими отворами.

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Одні з найпопулярніших БМП у світі вже в Україні

Простота у використанні та можливості, які дає ця БМП, зробили її однією із найпопулярніших у світі. YPR-765 стоїть на озброєнні Бахрейну, Бельгії, Нідерландів, Єгипту, Йорданії, Філіппін, Туреччини та багатьох інших країн.

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Для України ця зброя потрібна насамперед в контрнаступальних діях. Тактика ведення бою в містах, селах, зачистка житлових кварталів та приміщень чи наступ піхоти під прикриттям бронетехніки – це те для чого і потрібні ці БМП. Українські піхотинці вже використовують їх по максимуму.

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