Створено телеграм-канал, який оперативно надає інформацію про загублених і знайдених дітей

Під час війни рідні часто гублять один одного. Для того, щоб батьки могли знайти своїх дітей, створили спеціальний телеграм-канал "Пошук зниклих".

Телеграм-канал "Пошук зниклих" дозволяє оперативно отримувати інформацію про знайдених, а також загублених дітей.

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Як скористатися телеграм-каналом "Пошук зниклих"

Для цього вам необхідно у запиті вказати:

ім'я та прізвище зниклої людини

її рік народження

обставини, за яких вона зникла

коли востаннє був зв'язок із нею

її контактний номер

Також пошукова база допоможе знайти дорослих, з якими втратився зв'язок.

Крім того, просять дуже уважно перевіряти інформацію. На жаль, у нас ведеться також інформаційна війна, яка спрямована на поширення паніки серед населення.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!