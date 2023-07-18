Часто використовували для війни, – військовий експерт припустив, чому впав штурмовик Су-25

У Єйську Краснодарського краю Росії в море впав штурмовик Су-25. Їх окупанти часто використовували на війні проти України. Часті аварії свідчать про погану роботу служб, які обслуговують літаки. Це може завдати поганих наслідків для російської авіації.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, для Росії зараз цінні усі літаки.

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"Для російської армії будь-які літаки дуже цінні. Су-25 – це фронтовий бомбардувальник. Він досить старий, але така робоча конячка. Їх досить багато в російській авіації. Але саме ці літаки дуже часто використовують зокрема для війни в Україні, бо вони звичні для пілотів", – зауважив він.

На заміну Су-25 повинні прийти більш сучасні Су-34, однак їх небагато у Росії. Можливості російського виробництва дуже обмежені.

Росія втратила пілота

Юрій Федоров зазначив, що, окрім літака, росіяни втратили пілота, який був навчений працювати на Су-25. Таких льотчиків у Росії не дуже багато.

Їх небагато. Якщо у них є бойовий досвід, то таких ще менше. Бойовий досвід вони могли отримувати до війни в Україні тільки у Сирії, можливо, у якості найманців у інших регіонах,

– сказав військовий експерт.

Погані наслідки для російської авіації

Це вже не перша аварія у Єйську. Це свідчить про те, що служби не можуть надійно перевірити літак перед польотом, відремонтувати та виправити усі недоліки. Це вже системна проблема російської авіації.

Це підриває віру пілотів у свої літаки. Психологічний удар може бути важчим, мати гірші наслідки для бойового потенціалу російської авіації. Якщо льотчик не вірить службам, то буде постійно нервувати та думати, як повернутись живим замість того, щоб думати, як виконати бойове завдання,

– вважає Федоров.

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