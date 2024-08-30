Літак уже точно ліквідований, – льотчик-інструктор про збиття Су-25 на Донеччині

Українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Ракета могла уразити один з двигунів літака. Коли уражений двигун, певні його частини падають на землю, а сам літак добирається до аеродрому.

Літак Су-25 точно може бути знищений. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Двигун може бути уражений ракетою

Роман Світан зазначив, що Су-25 має два двигуни, які спеціально розташовані так, щоб, наприклад, ракета з інфрачервоною головкою самонаведення заходила в один або інший двигун. Під час вибуху один двигун виходить з ладу.

Літак може допрацювати бойове завдання або долетіти до аеродрому на одному двигуні. Також льотчики можуть катапультуватись.

Не виключено, що один з двигунів Су-25 був уражений ракетою. Тоді певні частини літака та двигуна падають на землю, залишаються там, а сам Су-25 добирається до аеродрому. Пілоти можуть залишитися живими після катапультування і, можливо, так і сталося у цьому випадку.

У відеоряді, який є зараз в інформаційному потоці, удар відбувається під час відстрілювання теплових пасток. Тобто трохи змазується сама картина удару. У момент удару йде відстрілювання теплових пасток, накладаються два вибухи. Тому думаю, що літак точно знищений,

– підкреслив військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ припустив, що цей знищений літак Су-25 більше ніколи не підійметься у повітря. Яка доля льотчиків – наразі невідомо.

Що про це відомо

Воїни підрозділу ППО 28-ї окремої механізованої бригади уразили російський штурмовик Су-25. Після влучання борт спалахнув і почав падати. Доля екіпажу невідома.

У телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця" написали, що Су-25 збили влучним пострілом з ПЗРК на Краматорському напрямку.