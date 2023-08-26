Летюча рота танків, – льотчик-інструктор пояснив небезпеку Су-25, який приземлили ЗСУ
ЗСУ вдалось знищити російський літак Су-25. Це доволі потужний штурмовик, який використовують росіяни у війні проти України. Його знищення є суттєвою втратою для російського війська.
Детальніше про те, яку небезпеку приховує літак 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.
Читайте також "Тріумфальна" ліквідація ЗРК за 1 мільярд: що відомо про комплекс С-400, який знищили в Криму
Що відомо про Су-25
У суботу, 26 серпня, українські захисники приземлили ще один штурмовик Су-25 російських окупантів. Літак ворога знищили в районі населеного пункту Роботине, що на Запоріжжі.
Це штурмовик, якому років 50. Хороша та небезпечна машина. Він призначений для знищення наземних цілей. В нього велике бомбове та ракетне навантаження. Я б сказав, це летюча рота танків,
– пояснив Роман Світан.
До того ж Су-25 на швидкості 600 кілометрів на годину може завдавати ударів по наземних цілях.
Втім зараз на лінії фронту є доволі непогані системи протиповітряної оборони, зокрема армійського рівня. Мовиться про ПЗРК та зеніто-ракетні системи малої дальності, які на дальності 5 – 12 кілометрів не дають можливості підійти російським літакам та гвинтокрилам підійти до лінії фронту.
Зведення фронту з Романом Світаном: дивіться повне відео
ЗСУ "мінусують" російські літаки: останні новини
- У суботу 19 серпня українські безпілотники влучили в аеродром у Сольцях, що в Новгородській області. Внаслідок атак два літаки Ту-22М3 отримали пошкодження. Варто додати, що бомбардувальники був готовим до бойового вильоту, адже біля ракетоносія лежали ракети типу Х-22.
- Одразу після цього, 21 серпня, в Калузькій області Росії на аеродромі "Шайковка" внаслідок атаки дронів також було пошкоджено два російських бомбардувальники. Мовиться про ті ж Ту-22М3. Цими ракетами регулярно атакують українські міста.
- Не можна не згадати й про неймовірну спецоперацію ГУР. Українська розвідка змогла завербувати російського пілота, "бонусом" до нього отримавши ворожий літак Мі-8. Крім того, разом з Мі-8 Україна також отримала систему розпізнавання "свій – чужий".