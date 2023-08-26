Летюча рота танків, – льотчик-інструктор пояснив небезпеку Су-25, який приземлили ЗСУ

ЗСУ вдалось знищити російський літак Су-25. Це доволі потужний штурмовик, який використовують росіяни у війні проти України. Його знищення є суттєвою втратою для російського війська.

Детальніше про те, яку небезпеку приховує літак 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Читайте також "Тріумфальна" ліквідація ЗРК за 1 мільярд: що відомо про комплекс С-400, який знищили в Криму

Що відомо про Су-25

У суботу, 26 серпня, українські захисники приземлили ще один штурмовик Су-25 російських окупантів. Літак ворога знищили в районі населеного пункту Роботине, що на Запоріжжі.

Це штурмовик, якому років 50. Хороша та небезпечна машина. Він призначений для знищення наземних цілей. В нього велике бомбове та ракетне навантаження. Я б сказав, це летюча рота танків,

– пояснив Роман Світан.

До того ж Су-25 на швидкості 600 кілометрів на годину може завдавати ударів по наземних цілях.

Втім зараз на лінії фронту є доволі непогані системи протиповітряної оборони, зокрема армійського рівня. Мовиться про ПЗРК та зеніто-ракетні системи малої дальності, які на дальності 5 – 12 кілометрів не дають можливості підійти російським літакам та гвинтокрилам підійти до лінії фронту.

Зведення фронту з Романом Світаном: дивіться повне відео

ЗСУ "мінусують" російські літаки: останні новини