Розпіарений пропагандою, вразливий до ППО: що відомо про бомбардувальник, збитий біля Єнакієвого

У війні з Україною Росія активно використовує авіацію, зокрема й розпіарені пропагандою фронтові бомбардувальники Су-34. Часто таким "пташкам" українські воїни "підрізають крила". Наприклад, такий винищувач ЗСУ збили біля тимчасово окупованого Єнакієвого.

Російська пропаганда описує цей літак як унікальну зброю, але на ділі це не зовсім так. 24 Канал зібрав для вас основні характеристики бомбардувальників Су-34.

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Можливості Су-34

Хоч Росія називає фронтовий бомбардувальник "новітньої розробкою", він створений у часи СРСР і здійснив перший політ в 1990 році. Су-34 є модифікацією більш відомого Су-27. Однак в часи нестабільності та розпаду СРСР не вдалося налагодити серійного виробництва цих літаків.

Тільки у 2014 році Росія налагодила серійне виробництво, вклавши в нього так звані нафтодолари – виручені за продаж нафти кошти.

Основні характеристики Су-34:

екіпаж – 2 людини;

бойове навантаження – 12,5 тонни;

довжина – 23,3 метра;

розмах крила – 14,7 метра;

висота – 6 метрів;

база шасі – 6,63 метра;

колія шасі – 4,4 метра;

вага порожнього літака – 22,5 тонни;

нормальна злітна вага – 38,24 тонни;

максимальна вага – 45 тонн;

максимальна швидкість на великій висоті – 1 900 кілометрів на годину;

максимальна швидкість біля землі – 1 400 кілометрів на годину;

дальність польоту – 4 000 кілометрів;

бойовий радіус – 1 100 кілометрів.

Су-34 обладнаний гарматою калібру 30 міліметрів ГШ-301 та має 12 точок підвіски. Бойове навантаження – 8 000 кілограмів різного озброєння на зовнішній підвісці.

Бомбардувальник обладнаний потужною радіолокаційною системою яка здатна розрізнити гусеничну бронетехніку на відстані до 75 кілометрів.

Приблизна вартість одного такого літака – 36 мільйонів доларів.

Бойове застосування Су-34

Уперше Росія використала ці бомбардувальники ще у 2008 році під час вторгнення в Грузі. Також їх застосовували й у Сирії. Саме тоді пропаганда намагалася створити образ могутності цього літака. Основне завдання Су-34 – завдавати високоточних ударів по противнику у тилах, на оперативно-тактичній глибині, в умовах насиченої протиповітряної оборони та протидії.

Однак пропагандистське завдання ускладнювалося тим, що у Сирії Су-34 продемонстрували те, що є не зовсім точними, коли їх застосовували для бомбардувань. Тоді літаки були набиті касетними боєприпасами, а не високоточною зброєю.

Під час вторгнення в Україну на цих літаках також не часто побачиш високоточне озброєння. Наприклад, за допомогою Су-34 на початку березня минулого року росіяни скидали фугасні бомби, вагою 500 кілограмів. До слова, саме на цьому літаку бомбардував місто горе-пілот Красноярцев, якого упіймали та передали Росії у межах обміну через пів року.

За час вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше понад 20 таких літаків. Вони є вразливими для ППО – на малій висоті їх можуть збивати переносні зенітно-ракетні комплекси, а на висотах вони досяжні для ЗРК, наприклад, радянських С-300. Найбільше таких літаків Росія втратила на Харківщині. По одному збили в Чернігові та на Київщині і ще кілька на Донеччині. Ще один Су-34 у жовтні минулого року впав на житловий будинок у Єйську.

3 березня 2023 року зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" в районі тимчасово окупованого Єнакієвого на Донеччині успішно "підрізали крила" ще одному Су-34. Один пілот загинув, а інший зазнав серйозних травм.