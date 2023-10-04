Росіяни ліквідували власний Су-35: у розвідці Британії сказали, яке це має значення
Джерело:Міноборони Британії
ППО Росії вчергове продемонструвала свою "майстерність", збивши літак російської армії. У міноборони Великої Британії відповіли, про що може свідчити цей інцидент.
Зауважимо, що сталося збиття ще 28 вересня в районі окупованого міста Токмака Запорізької області. Це приблизно за 20 кілометрів від безпосередньої лінії бойових дій.
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Росія ліквідувала свій винищувач
Як наголошують у Лондоні, ворог втратив близько 90 літаків з нерухомим крилом від початку повномасштабної війни. Серед них, вочевидь, уже 5 авіасуден Су-35С разом з моделлю FLANKER M, що розбилася нещодавно над Токмаком.
Су-35С є найсучаснішим російським бойовим реактивним літаком, який широко поширений на озброєнні,
– йдеться у повідомленні.
Важливо акцентувати, що трапилася ця "катастрофа" саме в районі Токмака – добре укріпленого міста, у якому окупанти розмістили свій штаб. Власне, звідти загарбники отримують вказівки щодо ведення бойових дій на найзапеклішій ділянці фронту – Запорізькому напрямку.
Ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони розташовані в дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективні глибокі удари по таких місцях.
Зверніть увагу! Су-35 – це, за словами росіян, "модернізована версія" літака Су-27. Авіасудно нібито має посилений планер, а також у нього відсутнє переднє горизонтальне оперення і гальмівний щиток.
Водночас Су-35 навіть не мають навіть AESA – передового радара з системою електронного сканування. Зате такі винищувачі устатковані двигунами, що надзвичайно димлять.
Деталі знищення С-35
- Мер поки окупованого Мелітополя Іван Федоров констатував, що саме дезертирство стало причиною "самоліквідації" російського літака.
- За його словами, окупанти вже не мають сил воювати, тому різними шляхами намагаються мінімізувати час перебування на полі бою.
- Разом з тим українські партизани повідомляли, що в той таки час було зафіксовано пуск загарбниками ракети С-300 з відповідної системи ППО.