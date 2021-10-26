Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні

Суд Амстердама постановив повернути Україні експонати з виставки "скіфського золота". Після окупації Криму музеї півострова наполягали, що цінності мають передати їм. Судова тяганина тривала кілька років.

Своє рішення Апеляційний суд Амстердама виніс 26 жовтня, про це інформують "РИА Новости".

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Завершальні дебати у справі відбулись ще у квітні

Завершальні дебати у справі відбулись ще у квітні 2021 року. Таким чином служителі Феміди підтвердили рішення Окружного суду Амстердама. Він ще у 2016 році постановив, що цінні експонати мають повернутись не на окуповану територію, а в Україну.

Рішення тоді суд ухвалив згідно з резолюцією ЮНЕСКО, яка постановляє, що художні цінності слід повертати тій суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

Як "скіфське золото" потрапило у Нідерланди

Мовиться про близько 2 тисячі артефактів з 4 кримських музеїв. Незважаючи на назву, не усі з них – золоті, є вироби з дерева, бронзи та кераміки.

Виставку з експонатів Музею історичних цінностей у Криму сформували ще у 2013 році – перед тим, як півострів окупувала Росія. Цінності вирушили спочатку до німецького Бонна, а вже у лютому 2014 року – до Амстердама.

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Виставка мала тривати до серпня 2014 року, проте через події в Україні цінності залишили в Нідерландах. У 2016 році суд ухвалив рішення повернути експозиції Україні, проте апеляцію на це подали представники кримських музеїв. Судова тяганина тривала з 2017 року.