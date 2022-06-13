Суд арештував активи найбільшого виробника "мінералки" в Україні: все через російського олігарха

Російський підсанкційний олігарх Михайло Фрідман намагається уникнути втрати активів в Україні. Відтак намагався вдатися до махінацій, через що суд наклав арешт на його активи.

Цього разу під арешт потрапили корпоративні права підприємств, які є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України на загальну суму понад 53,4 мільйона гривень. Це цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх.

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Ні Офіс генпрокурора, ні Бюро економічної безпеки не повідомляють імені російського олігарха, чиї активи були арештовані. За даними "Економічної правди", мова йде про Михайла Фрідмана – російського олігарха, що перебуває під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії.

Михайло Фрідман хоч і народився у Львові, але ще за радянських часів відправився до Росії. Там йому вдалося розпочати свій бізнес. Фрідман є засновником та головним акціонером Letter One та "Альфа-груп", якій належить найбільший приватний банк Росії – "Альфа-Банк". Водночас до LetterOne входить нідерландська компанія Veon, яка є акціонером мобільного оператора "Київстар". Ще у 2021 році його статки оцінювалися в 15,5 мільярда доларів. Зараз Forbes оцінює його активи в 11,8 мільярда доларів.

В Україні Фрідман, серед іншого, володіє з партнерами Германом Ханом та Петром Авеном компанією IDS Group Ukraine. В Україні вона займається виробництвом популярних марок мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська". Також ця компанія є дочірньою фірмою IDS Borjomi International, та є ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україні.

"За даними слідства російські бізнесмени, намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України", – повідомили в Бюро економічної безпеки.

Таким чином спробу виведення активів з власності російського олігарха упереджено.

За відкритими даними одного із консалтингових агенств, орієнтовна ринкова вартість бренду у 2021 році становила понад 10 мільярдів гривень в еквіваленті.

Фрідман під санкціями

Це не вперше, коли в Україні накладають арешти на активи, якими володіє олігарх Михайло Фрідман.

Ще наприкінці квітня суд ухвалив рішення про арешт активів на суму майже 470 мільйона гривень на рахунках в "Альфа-банку". Це кошти які залишилися із суми 1,1 мільярда гривень. Їх намагалися легалізувати та вивести з України через кіпрські компанії Михайло Фрідман та його партнери. Зробили вони це після початку війни Росії проти України. Частину коштів їм таки вдалося вивести.

Згодом у травні було накладено арешт на активи Михайла Фрідмана в "Альфа-банку" на суму понад 12,4 мільярда гривень. Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. Саме ці компанії і допомагали Фрідману легалізувати 1,1 мільярда гривень.

При цьому з моменту накладення на нього санкцій, Фрідман постійно скаржиться, як йому погано живеться. І заявляє, що він не має впливу на російського диктатора Володимира Путіна та ті рішення, які він приймає.

При цьому голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Фрідман вже консультувався з українською владою щодо отримання громадянства. В компанії "Альфа-груп" цю інформацію спростовують.

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