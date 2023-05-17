Суд арештував частки Новинського в кількох десятках компаній

Шевченківський суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з підсанкційним проросійським політиком Вадимом Новинським. Рішення суду набуло чинності 10 травня.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт часток Новинського для того, аби зберегти докази у справі проти політика. Суд задовольнив це клопотання.

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Чому суд арештував частки Новинського у компаніях

Відповідно до рішення суду арештовані частки Новинського у ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також низка вуглевидобувних підприємств у Покровській вугільній групі. Крім того, заарештовано частку в ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76%) та її підприємствах.

За даними слідства з 2022 року Новінський намагався змінити кінцевого бенефіціара корпоративних прав компаній, які йому належать, аби уникнути блокування активів. Зокрема, для цього політик хотів залучити людей, які пов'язані з Росією, що слідство кваліфікує як допомогу країні-агресорці. Мова йде про громадян Кіпру, які здійснюють діяльність у Росії. Новинський заснував кіпрський міжнародний траст, у довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.

До махінацій причетні посадові особи в Україні, зокрема нотаріуси, які узаконили ці угоди. Своєю чергою, Міністерство юстиції України своїми наказами від 10 квітня і 2 травня 2023 року скасувало протиправні дії державних реєстраторів і приватних нотаріусів щодо видалення відомостей із держреєстру стосовно кінцевого бенефіціарного власника компаній. При цьому в реєстрі відновлено інформацію про фактичного кінцевого бенефіціара,

– пише видання з посиланням на постанову суду.

СБУ викрила приховані активи Новинського

4 травня СБУ викрила приховані активи Вадима Новинського із загальною вартістю понад 10,5 мільярда доларів. Мова йде про 230 об'єктів майна, яким політик володіє через офшорний трастовий фонд. Зокрема мова йде про:

елітний готельний комплекс у центрі Києва,

морський торговий порт "Очаків",

приміщення агрохолдингу,

торговельні центри в різних регіонах України.

У квітні цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 мільярда гривень.