Суд арештував майно та активи Оксани Марченко на шалену суму

За матеріалами СБУ суд наклав арешт на корпоративні права та майно Оксани Марченко. До слова, колишню телеведучу підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Суб'єкти господарювання, які проводили фінансові операції на користь Росії, належать дружині кума Путіна. За результатами слідства, компанії Марченко перераховували кошти на Росгвардію та МВС Росії.

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Яке майно Марченко потрапило під арешт

Загальна вартість арештованих активів становить понад 5,6 мільярда гривень. Йдеться про пакети по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній.

Крім того, суд арештував 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів. Під арешт потрапили активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них київські компанії:

"Терра-Інвест",

"Укркапітал",

"Спорт-Тур".

Саме вони заснували фірму за законами Росії, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила Оксані Марченко про підозру за статтею щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то їй загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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