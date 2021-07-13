Суд арештував майно Тараса Козака
13 липня 2021 , 17:10Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Печерський райсуд Києва арештував майно оголошеного в розшук нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака. Його підозрюють у пособництві в державній зраді та розграбуванні національних ресурсів.
Суд прийняв відповідне рішення, задовольнивши клопотання Офісу генпрокурора. Про це виданню повідомили у пресслужбі відомства.
Раніше Венедіктова не підтвердила, що Козак перебуває у Білорусі
Майно Козака арештували
Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора прийняв рішення про арешт рухомого і нерухомого майна Козака,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Козака, як і його соратника Віктора Медведчука, підозрюють у розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
Санкції проти Козака: головне
- Рада нацбезпеки та оборони у лютому 2021 ввела санкції проти Тараса Козака. Тривалість обмежень – 5 років. Тоді ж припинили своє мовлення проросійські телеканали NewsOne, 112 та ZIK.
- У травні очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру Козаку через державну зраду.
- Окрім того, слідство встановило, що проросійський політик Віктор Медведчук передавав Козаку секретні дані про Збройні сили України.
- Журналісти "Схем" з'ясували, що з України Козак вилетів ще 24 лютого. Він зробив це на борту літака, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, наближений до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
- Згодом з'явилася інформація, що проросійський політик перебуває на території Білорусі і купив там рухоме майно на суму понад 1 мільйон 340 тисяч гривень.