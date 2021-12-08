Суд дав дозвіл затримати ексміністра Демчишина у "вугільній справі" Медведчука
Столичний суд дозволив затримати колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Він є фігурантом так званої "вугільної справи" Віктора Медведчука.
Про те, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Демчишина, свідчить рішення суду.
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Суд дозволив затримати Демчишина
Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою,
– йдеться в рішенні.
Колишнього міністра не пізніше 36 годин з моменту затримання повинні доставили до суду. За останньою інформацією ЗМІ, Демчишин перебуває не на території України.
Нагадаємо, в листопаді слідчі Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань заочно вручили Демчишину підозру в контрабанді вугілля з окупованого Донбасу.
"Вугільна справа" Віктора Медведчука: що відомо
- Куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Справа стосується вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі. 12 листопада Державне бюро розслідувань у цій справі повідомило про підозру й колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості.
- Сам Демчишин заявив, що справа "сфальсифікована" та має "суто політичний характер".
- Проте, за версією слідства, ексміністр примусив керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з бойовиками. Зокрема, щодо постачання вугілля на понад 3 мільярди гривень.
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