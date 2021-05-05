Суд долучив управління СБУ до розгляду справи про заборону "Партії Шарія"

Окружний адміністративний суд Києва залучив управління Служби безпеки України третьою особою у справі про заборону "Партії Шарія". Наступне засідання відбудеться наприкінці травня.

Засідання ОАСК у справі за позовом Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності політсили відбулося 5 травня. Справу розглядають за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін.

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Під час засідання за клопотанням представників відповідача суд залучив третьою особою у справі Головне управління СБУ у Києві та Київській області.

Наступне засідання призначили на 28 травня 2021 року.

численні порушення Конституції та законів України з боку політсили.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив , що позов про заборону "Партії Шарія" подали, базуючись на матеріалах прокуратури та СБУ. За його словами, підставою для цього були

До теми Шарій усіма силами намагається уникнути санкцій США і шукає лобістів, – журналіст

Служба безпеки України 16 лютого оголосила про підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію у державній зраді.

Окружний адміністративний суд Києва 11 березня відкрив провадження проти "Партії Шарія". Позов подало Міністерство юстиції.

У квітні представники "Партії Шарія" подали позов до ОАСК. Політсила просила суд визнати протиправними дії Служби безпеки України, яка заявила, що політсила порушує українське законодавство та наголосила на забороні її діяльності.

В Окружному адмінсуді Києва 6 квітня проходило засідання щодо заборони "Партії Шарія". Під час нього суд оголосив перерву на кілька днів.

Варто зауважити, що політсила використовує прізвище мешканця Дніпра Віктора Шарія, а не проросійського блогера Анатолія Шарія.



Що відомо про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу